Omicidio di Nicola Musiani a Pinarella, chiesto il giudizio immediato per i cinque giovani indagati. Un 17enne ai domiciliari

La Procura di Ravenna ha chiesto il giudizio immediato per i cinque giovani accusati dell’omicidio di Nicola Musiani, il 53enne pestato violentemente nella notte del 19 luglio scorso in un parcheggio di Pinarella di Cervia e morto tre giorni dopo all’ospedale Bufalini di Cesena. Gli indagati, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nel Forlivese, si trovano ancora in carcere. Nei confronti dei cinque, per i quali le indagini sono state chiuse, l‘accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Sarà ora il giudice per le indagini preliminari a fissare la data del processo.

Nella vicenda è coinvolto anche un sesto indagato, un ragazzo di 17 anni di Forlì, la cui posizione è seguita dalla giustizia minorile. Dopo aver trascorso alcuni giorni in un istituto penale per minorenni, il giovane ha ottenuto gli arresti domiciliari per poter proseguire gli studi. Per la sua posizione, all’inizio della settimana è prevista davanti al gip del Tribunale per i minorenni di Bologna l’audizione degli altri cinque indagati maggiorenni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori riportata dall’Ansa ER, sarebbe stato proprio il minorenne a dare inizio all’aggressione, dopo due precedenti discussioni con Musiani. La prima sarebbe avvenuta intorno alle 23.30, la seconda verso le 4 del mattino, all’uscita da una discoteca. Al pestaggio avrebbero poi partecipato anche gli altri cinque giovani, arrivati in gran parte a bordo di una Fiat Punto.

Il 53enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci, pugni, sassi, bottiglie e persino con una bicicletta scagliata contro di lui. Secondo quanto emerso dalle indagini, le sue condizioni di alterazione dovute all’alcol, con un tasso alcolemico di 1,61, gli avrebbero impedito di difendersi efficacemente dall’aggressione.

Dopo il pestaggio, Musiani sarebbe riuscito a percorrere soltanto pochi passi, prima di accasciarsi accanto allo pneumatico di un camion parcheggiato. Proprio in quel punto, alcune ore più tardi, sarebbe stato individuato da una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, era deceduto tre giorni dopo.

Gli inquirenti contestano inoltre agli indagati di aver tentato, prima di allontanarsi, di aggredire anche un altro uomo, un cinquantenne cesenate che si trovava insieme a Musiani nel parcheggio. Entrambi vivevano nella zona a bordo di due camper distinti.