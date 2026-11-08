Presentato il volume di Anika Bargossi dedicato al patrimonio artistico del Cimitero Monumentale di Ravenna

Le sculture, le architetture e i monumenti funerari che custodiscono oltre un secolo di storia ravennate sono al centro del libro “L’Arte funeraria al Monumentale di Ravenna – Scultura e architettura tra ‘800 e ‘900”, dell’architetta e ricercatrice storica Anika Bargossi, presentato venerdì 6 novembre al Circolo dei Ravennati e Forestieri. Il volume propone un percorso alla scoperta di un patrimonio artistico spesso poco conosciuto, nel quale il valore delle opere si intreccia con la memoria delle famiglie, la spiritualità e la storia della città.

La presentazione, seguita da un pubblico tanto numeroso da lasciare diversi partecipanti in piedi, ha visto intervenire accanto all’autrice Gianantonio Mingozzi, da tempo impegnato nella valorizzazione della storia locale e della memoria risorgimentale, e Patrizia Poggi, critica d’arte e pubblicista della “Voce di New York”. A fare gli onori di casa è stato il presidente del Circolo, Beppe Rossi.

Attraverso gli interventi dei relatori, il pubblico ha potuto approfondire le caratteristiche artistiche e architettoniche del Cimitero Monumentale, con particolare attenzione alle opere realizzate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Un percorso che ha permesso di riportare l’attenzione anche su sculture poco conosciute o dimenticate, sugli artisti che le hanno realizzate e sulla necessità di preservarle attraverso adeguati interventi di conservazione e restauro.

Nel libro, il cimitero viene raccontato come un vero e proprio “museo a cielo aperto”, dove statue e monumenti non rappresentano soltanto espressioni artistiche, ma conservano anche il ricordo delle persone e delle vicende familiari alle quali sono dedicati. La dimensione storica si accompagna così a quella spirituale, attraverso opere pensate come luoghi di raccoglimento, preghiera e memoria.

Ad arricchire l’incontro è stata l’esposizione fotografica curata da Gianluigi Conti, i cui scatti hanno messo in evidenza dettagli, forme ed elementi espressivi delle sculture funerarie, offrendo ai presenti un’ulteriore occasione per osservare da vicino le caratteristiche del patrimonio monumentale ravennate.

La serata ha alternato approfondimenti storici, riflessioni artistiche, poesia e aneddoti legati alla città, affrontando anche il rapporto tra le opere custodite nel cimitero e la produzione scultorea e architettonica che caratterizza altri luoghi pubblici di Ravenna.