Presepi tradizionali, creativi e con materiali di riciclo: a Mezzano torna la mostra-concorso di Natale, ecco come partecipare

Foto d'archivio

A Mezzano torna la Mostra-Concorso di Presepi, che dall’8 al 13 dicembre porterà al Centro Sociale “Il Salice” le creazioni di cittadini, famiglie, gruppi e scolaresche. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa è organizzata da Percorsi ODV in collaborazione con PAWA A.S.D. e il Centro Sociale “Il Salice”, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione del presepe lasciando spazio anche alla fantasia e alla creatività dei partecipanti. Le iscrizioni sono gratuite e resteranno aperte fino al 28 novembre.

La mostra accoglierà presepi tradizionali, opere artistiche e artigianali, realizzazioni con materiali originali o di riciclo e scenografie ispirate al territorio. Non sono previsti vincoli sulle tecniche utilizzate, mentre le dimensioni delle opere non dovranno superare i 60 centimetri per lato. Saranno ammesse anche composizioni a sviluppo verticale, orizzontale o realizzate su quadro.

Ogni partecipante, sia esso un singolo cittadino, un gruppo o una scuola di qualsiasi ordine e grado, potrà presentare anche più presepi, compilando una scheda di adesione per ciascuna opera. Tutti gli espositori riceveranno un attestato di partecipazione.

Per iscriversi sarà necessario inviare entro il 28 novembre la scheda di adesione e la liberatoria per la privacy, compilate e firmate, all’indirizzo email percorsimezzano@gmail.com. I moduli possono essere scaricati dal sito www.percorsimezzano.it oppure richiesti via email. Sono disponibili anche in formato cartaceo nella sede di Percorsi ODV, in piazza della Repubblica 10, presso PAWA A.S.D., in piazza della Cooperazione 7, e al Centro Sociale “Il Salice”, in via Errico Malatesta 22.

Le opere dovranno essere consegnate lunedì 7 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala espositiva del Centro Sociale “Il Salice”, dove sarà presente un incaricato per il ricevimento. Ogni presepe dovrà essere accompagnato da una breve descrizione cartacea, con il nome dell’autore e alcune informazioni sulla realizzazione, che sarà esposta accanto all’opera.

L’inaugurazione è in programma martedì 8 dicembre alle 10.30. Nella giornata di apertura la mostra sarà visitabile fino alle 17, mentre da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre resterà aperta dalle 19.30 alle 22. Domenica 13 dicembre sarà possibile visitarla dalle 13.30 alle 17.

Per le scolaresche è prevista anche la possibilità di prenotare visite contattando Lidia al numero 339 6757720 oppure il Centro Sociale “Il Salice” allo 0544 408141, attivo dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 22.

Come nella precedente edizione, saranno gli stessi visitatori a scegliere i presepi preferiti. A partire dall’8 dicembre, infatti, il pubblico potrà votare inserendo in un’apposita urna un biglietto con il numero dell’opera prescelta.