Tre titoli nazionali e nove medaglie per il Team Romagna Judo ai Campionati CSEN di Riccione

Tre titoli nazionali, tre medaglie d’argento e tre di bronzo: è il bilancio della prima giornata del 41° Campionato Nazionale CSEN di judo per il Team Romagna Judo, protagonista sabato 7 novembre a Riccione con dodici atleti impegnati nelle categorie Esordienti A ed Esordienti B. Una giornata di gare che ha visto complessivamente 799 judoka sul tatami e che ha regalato alla società romagnola numerosi piazzamenti di rilievo.

Tra i risultati più importanti spicca quello di Jasmine Paolucci, che nella categoria Esordienti A, peso 63 kg, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale CSEN. Per la giovane atleta si tratta del secondo successo nazionale nel giro di pochi giorni, dopo la vittoria del Campionato Nazionale AICS dello scorso 31 ottobre. Nella stessa categoria sono arrivate anche le medaglie d’argento di Daniele Balducci, nei 66 kg, e Leonardo Balducci, nei 50 kg, mentre Alessio Sangiorgi ha conquistato il bronzo nei 38 kg.

Altre due vittorie sono arrivate dalla categoria Esordienti B, con Ryan Bertozzi, che si è laureato campione nazionale CSEN nei 73 kg, e Alessio Roncagli, primo classificato negli 81 kg. Nella stessa categoria Jonathan Guci ha ottenuto la medaglia d’argento negli 81 kg, mentre Jonathan Cattani, nei 60 kg, e Adam Harraz, nei 50 kg, hanno chiuso le rispettive gare al terzo posto.

A completare i risultati del Team Romagna Judo è stato il settimo posto di Massimo Casella, mentre Noemi Giuliano e Noa Naldoni hanno affrontato i propri incontri dimostrando determinazione e impegno, pur senza raggiungere il podio.

La società era impegnata contemporaneamente anche al Campionato Italiano Assoluto, con gli atleti della categoria Seniores accompagnati dal tecnico Danilo Naldi. Nonostante le buone prestazioni, i judoka romagnoli hanno concluso le rispettive competizioni senza conquistare medaglie.

Soddisfazione è stata espressa dai tecnici accompagnatori Enrico Naldi e Michela Montanari, che si sono complimentati con gli atleti per la costanza, la preparazione e l’impegno dimostrati durante le gare.

Il programma del Campionato Nazionale CSEN prosegue domenica 8 novembre, quando il Team Romagna Judo tornerà sul tatami con gli atleti delle categorie Cadetti, Juniores e Master, cercando di arricchire ulteriormente il medagliere.