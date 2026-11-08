Verso le elezioni politiche, a Voltana incontro pubblico del PD con Ouidad Bakkali e Nicola Dalmonte

Si terrà lunedì 9 novembre alle 20.45, nella sede del circolo del Partito Democratico di Voltana, in via Fiumazzo 651, un incontro pubblico dedicato alle prospettive politiche nazionali e alle proposte del centrosinistra in vista delle prossime elezioni.

L’appuntamento, dal titolo “Verso le elezioni politiche: la proposta del PD e del centrosinistra”, vedrà la partecipazione della deputata Ouidad Bakkali e del segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Dalmonte.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto con i cittadini sui temi al centro del dibattito politico e sulle proposte del PD e del centrosinistra.