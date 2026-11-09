A Fusignano la memoria del territorio diventa una fiaba musicale con l’Orchestra Senzaspine

Giovedì 12 novembre ACQUA – la rassegna promossa da ATER Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – fa tappa a Fusignano (Auditorium Corelli, via Belletti 2, ore 21) con La memoria dell’acqua. Opera popolare contemporanea, uno spettacolo prodotto da Orchestra Senzaspine in collaborazione con Collettivo Zoopalco.

Una bambina coraggiosa, una famiglia di emigranti, un ranocchio cantastorie, una piccola zattera e un coro di sirene d’acqua dolce. E poi un battello gigantesco, un minuscolo fosso, una grande cisterna, una pozzanghera e l’Oceano intero. C’è un qui e c’è un altrove, nello spazio e nel tempo: una fiaba popolare che attraversa i secoli e intreccia storie, luoghi e memorie, restituendo un racconto che appartiene a tutti.

La memoria dell’acqua nasce da un percorso di ricerca e partecipazione, durante il quale artisti e cittadinanza hanno lavorato fianco a fianco per raccogliere frammenti di memoria del territorio. Fotografie d’epoca, racconti orali, testimonianze personali, poesie popolari, zirudelle, vecchi giornali e comunicati sindacali diventano materiali di una narrazione collettiva, capace di trasformare la storia locale in una fiaba musicale contemporanea.

Il progetto ha preso avvio dal lavoro di ricerca di Lorenza Servetti, storiografa locale, all’interno degli archivi comunali di Budrio, curati da lei e, nella prima metà del Novecento, dalla madre Fedora. A partire soprattutto da fotografie storiche, risalenti tra la fine dell’Ottocento e il 1960, il percorso si è progressivamente arricchito di documenti, libri, memorie e testimonianze, coinvolgendo la comunità nella costruzione dello spettacolo.

La musica dell’ensemble elettroacustico dialoga con la parola, in un concerto-spettacolo immersivo e coinvolgente, a metà tra radiodramma e musical. Organetti e mandolino si intrecciano con basso elettrico, chitarra, pianoforte, tastiere e sonorità elettroniche, arricchiti dalla partecipazione dell’Ocarina Ensemble di Budrio. Un incontro tra linguaggi della tradizione orale popolare e sperimentazione musicale, che costruisce un ponte tra memoria e contemporaneità.

Le musiche sono firmate da Enrico Dolcetto, Francesco Paolino, Mattia Franceschini (nella foto), Tommaso Giordani e Tommaso Ussardi. In scena Flavia Bakiu (voce narrante), Tommaso Giordani (voce e live electronics), Mattia Franceschini (tastiere e synth), Enrico Dolcetto (basso elettrico e live electronics), Francesco Paolino (chitarra, mandolino e organetto), Tommaso Ussardi (pianoforte e percussioni) e Ocarina Ensemble Budrio (ocarine).

La rassegna ACQUA si realizza grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna. ACQUA rientra nel calendario delle iniziative del progetto Atlante delle Rive dedicato alle acque, che Marco Paolini ha ideato per La Fabbrica del Mondo.