Camper, degrado e rifiuti abbandonati in via Sighinolfi, zona Stadio

Desidero segnalare una situazione di degrado che si sta verificando da diversi mesi in zona Stadio, nello specifico in via Sighinolfi. Un gruppo di persone ha cominciato a campeggiare abusivamente nell’area con diversi camper.

La legge e i regolamenti comunali vietano espressamente il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate e autorizzate e l’abbandono di rifiuti, ma in questo caso le norme vigenti sembrano del tutto ignorate.