Camper, degrado e rifiuti abbandonati in via Sighinolfi, zona Stadio
Desidero segnalare una situazione di degrado che si sta verificando da diversi mesi in zona Stadio, nello specifico in via Sighinolfi. Un gruppo di persone ha cominciato a campeggiare abusivamente nell’area con diversi camper.
La legge e i regolamenti comunali vietano espressamente il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate e autorizzate e l’abbandono di rifiuti, ma in questo caso le norme vigenti sembrano del tutto ignorate.
L’abbandono di rifiuti di ogni genere sta trasformando l’area in una discarica a cielo aperto, come da foto allegate, compromettendo l’igiene, il decoro urbano e la vivibilità del quartiere.
Questo continuo abbandono di immondizia genera inevitabilmente un lavoro straordinario per gli operatori di Hera, costretti a intervenire con operazioni di pulizia e presumibilmente i costi di questi interventi ricadono interamente sulla collettività attraverso le tasse sui rifiuti pagate dai cittadini che rispettano le regole.
Ci si chiede per quale motivo si tolleri il mancato rispetto delle normative sul campeggio e sulla gestione dei rifiuti, costringendo i residenti a subire il degrado e a pagarne le conseguenze economiche.
Confido che questa segnalazione possa servire a sollecitare un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per il ripristino della legalità e della pulizia nella zona.
Lettera Firmata