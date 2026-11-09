Chirurgia bariatrica, al Maria Cecilia Hospital di Cotignola primo intervento in Italia con l’anastomosi magnetica

Una nuova tecnologia per realizzare le connessioni tra stomaco e intestino negli interventi di chirurgia bariatrica, senza ricorrere ai tradizionali punti di sutura. È stata utilizzata per la prima volta in Italia all’IRCCS Maria Cecilia Hospital di Cotignola, dove l’équipe guidata dal professor Paolo Gentileschi ha eseguito un intervento di anastomosi gastrointestinale con il sistema magnetico GT Metabolic™ Magnet System.

La struttura, appartenente a GVM Care & Research, accreditata con il Servizio sanitario nazionale e tra gli otto centri di Eccellenza SICOB ad Alto Volume 2026, introduce così nella pratica clinica italiana una nuova modalità per realizzare l’anastomosi, cioè la connessione chirurgica tra due tratti dell’apparato digerente. La tecnica punta a ridurre i rischi di complicanze come sanguinamenti, fistole e deiscenze, ossia la riapertura della connessione chirurgica.

L’équipe che ha eseguito l’intervento è quella diretta dal professor Paolo Gentileschi, direttore della Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell’Istituto.

L’obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica. Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2025 in Italia 5,75 milioni di adulti erano obesi, pari all’11,6% della popolazione maggiorenne. Se si considera anche il sovrappeso, le persone con eccesso ponderale raggiungono il 46,4%. Sul fronte chirurgico, i dati SICOB relativi al 2023 registrano 26.624 interventi di chirurgia bariatrica eseguiti in Italia, un numero contenuto rispetto alla diffusione della patologia.

Come funziona l’anastomosi con i magneti

La novità riguarda il modo in cui viene realizzata l’anastomosi. Negli interventi di chirurgia bariatrica può essere necessario collegare lo stomaco all’intestino, oppure due diversi tratti intestinali, per modificare il percorso del cibo. Nella tecnica tradizionale i tessuti vengono uniti attraverso strumenti di sutura meccanica. Il sistema magnetico permette invece di avvicinarli senza inciderli e senza suturarli.

La procedura prevede che un primo magnete venga ingerito dal paziente con un po’ d’acqua e raggiunga l’intestino. Il secondo viene posizionato attraverso una gastroscopia. Una volta avvicinati, i due magneti esercitano una forza di attrazione che comprime i tessuti interposti, avviando un processo di necrosi controllata. La progressiva separazione dei tessuti compressi porta alla formazione del canale di comunicazione, che si completa nell’arco di circa due-tre settimane. Il processo prosegue quindi anche dopo le dimissioni del paziente dall’ospedale.

«È importante chiarire che il magnete non introduce un nuovo tipo di intervento, ma una nuova tecnica chirurgica per realizzare l’anastomosi – spiega il professor Gentileschi –. Con il sistema magnetico avviciniamo i tessuti e lasciamo che sia la forza di attrazione tra i dispositivi a creare progressivamente la comunicazione. In questo modo possiamo ridurre fino ad evitare alcuni dei rischi associati alle anastomosi tradizionali, come sanguinamenti, fistole e deiscenze, cioè la riapertura della connessione chirurgica».

La sperimentazione e le possibili applicazioni

Prima di arrivare all’impiego clinico dopo la certificazione europea, il dispositivo è stato valutato in uno studio pilota che ha coinvolto quattro centri italiani: l’IRCCS Maria Cecilia Hospital e altre strutture di Bergamo, Milano e Napoli. La sperimentazione ha permesso di raccogliere dati sulla sicurezza delle anastomosi magnetiche, contribuendo al percorso per l’ottenimento della marcatura CE dei dispositivi. Quello eseguito a Cotignola è il primo intervento in Italia nella fase successiva alla certificazione.

Al momento la tecnologia può essere utilizzata per alcune procedure di chirurgia bariatrica e metabolica, in particolare quelle in cui la nuova connessione non deve essere immediatamente funzionante, ma si può attenderne la formazione nell’arco di alcune settimane.

Tra queste rientrano alcune procedure di gastro-ileostomia e duodeno-ileostomia, come la SASI (Single Anastomosis Sleeve Ileal) e la transit bipartition, ovvero la bipartizione di transito che combina una gastrectomia sleeve con la creazione di un doppio percorso intestinale.