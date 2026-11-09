Comunità energetiche, cinque incontri a Ravenna e provincia per conoscere Energia Romagna

Come funziona una comunità energetica? Chi può aderire e quali vantaggi può ottenere chi sceglie di condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili? Per rispondere a queste domande e presentare le opportunità del progetto, Legacoop Romagna organizza cinque incontri pubblici a Ravenna e in provincia. Il ciclo di appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, partirà mercoledì 11 novembre e sarà dedicato a Energia Romagna, la rete delle comunità energetiche rinnovabili promossa dalla stessa Legacoop.

Si comincia a Ravenna, mercoledì 11 novembre nella Sala Ragazzini del Centro Dantesco. Lunedì 16 novembre l’incontro si terrà a Bagnacavallo, a Palazzo Vecchio, per poi spostarsi il 17 novembre alla Zerocerchio di Faenza. Lunedì 23 novembre sarà la volta del Salone Estense della Rocca di Lugo, quindi martedì 1 dicembre della biblioteca comunale di Russi. Tutti gli incontri si terranno alle 18.

In contemporanea ha preso il via una campagna di comunicazione che prevede affissioni, inserzioni e promozioni social e web in tutti i territori raggiunti: Ravenna, Bassa Romagna e Romagna Faentina, Forlì-Cesena e Circondario Imolese.

La campagna si appoggia al nuovo sito energiaromagna.it, dove è possibile scoprire a quale delle 44 Comunità Energetiche Territoriali della Romagna appartiene il proprio impianto e ricevere tutte le informazioni per aderire, anche attraverso un apposito numero WhatsApp (339 207 4800).

«Per entrare in una Comunità non servono i pannelli e non si cambia fornitore: basta un’utenza elettrica nella stessa area di un impianto rinnovabile. Chi aderisce riceve una parte del valore dell’energia condivisa», spiega il responsabile delle Cer di Legacoop Romagna, Emiliano Galanti.

«Con Energia Romagna siamo stati tra i primi a rendere la transizione energetica accessibile a tutti – spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi -. Questo nuovo ciclo di presentazione nei territori si propone di aprire a tutti i cittadini e le imprese un modello che funziona operativamente già dal 2024. È una risposta concreta alla necessità di realizzare la transizione energetica, un sistema costruito sui bisogni dei territori, nell’interesse delle cooperative associate, dei loro soci e lavoratori ma anche di tutte le imprese e le comunità romagnole».

Il progetto Energia Romagna

Energia Romagna è il progetto di Comunità Energetiche Rinnovabili promosso da Legacoop Romagna e gestito da Coop Sole, cooperativa di Ravenna attiva nel fotovoltaico dal 2011, che ne cura la promozione, le adesioni e il rapporto con il GSE.

Avviato nel 2022, il progetto è sviluppato con Federcoop Romagna, Ènostra e Respira. Riunisce in un unico portale le quattro cooperative — Comunità Energetica Rinnovabile Cooperativa Ravenna, Bassa Romagna e Romagna Faentina, Forlì-Cesena e Circondario Imolese, costituite tra aprile e settembre 2024 — e le 44 Comunità Energetiche Territoriali che gestiscono, una per cabina primaria, aperte a cittadini, imprese, enti pubblici e del terzo settore, come consumatori o produttori.

L’energia prodotta e condivisa localmente genera un incentivo riconosciuto dal GSE per vent’anni, ripartito tra i soci e il territorio secondo il Regolamento di ciascuna Comunità.

Energia Romagna raggruppa 9 comunità energetiche già attive e riconosciute dal GSE, mentre altre trenta sono in fase di valutazione, attivazione o ricerca di impianti. Le utenze collegate sono 452, tra soci ammessi e domande in lavorazione, con 1.894 kW di impianti rinnovabili connessi alle comunità attive. Sono già previsti 8.688 kW in arrivo nel 2026 e 10.199 kW nel 2027.