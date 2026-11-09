Energia bene comune, prof. Leonardo Setti: «Con la condivisione possiamo ridurre le bollette del 20-30%»

Intervista al docente dell’Università di Bologna, ospite mercoledì 11 novembre a Ravenna all’incontro “Eventi estremi, a che punto siamo?”. Al centro la possibilità di ripensare il mercato elettrico, valorizzando la produzione locale e il ruolo di cittadini, imprese e amministrazioni.

L’energia prodotta da un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa può essere utilizzata anche dai vicini, senza che questi ne siano necessariamente consapevoli. È una delle caratteristiche del sistema elettrico attuale che il professor Leonardo Setti, docente di energia rinnovabile e pianificazione energetica all’Università di Bologna e presidente del Centro per le Comunità solari, porta all’attenzione nel suo lavoro sulla transizione energetica. Da qui nasce la sua proposta di riconoscere l’energia condivisa come bene comune, sottraendola alle logiche del mercato e introducendo nuove forme di tutela e remunerazione.

Setti sarà a Ravenna mercoledì 11 novembre, alle 20.30, nella Sala Ragazzini di largo Firenze, per l’incontro “Eventi estremi, a che punto siamo? Dalle alluvioni, all’estate rovente, al futuro che ci aspetta”. L’iniziativa, che vedrà anche la partecipazione del meteorologo Pier Luigi Randi, presidente di AMPRO, è promossa da una rete di associazioni e movimenti ambientalisti del territorio. Il tema scelto per l’intervento di Setti è il modello energetico dal basso, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, contenere il costo delle bollette e ampliare la partecipazione dei cittadini alla produzione e alla gestione dell’energia.

Lo abbiamo intervistato per approfondire che cosa significhi considerare l’energia un bene comune, quali possibilità concrete offra la produzione distribuita e quali cambiamenti sarebbero necessari per trasformare questo modello in un vantaggio per tutti.

L’INTERVISTA

Partiamo dalle basi: cosa significa, concretamente, parlare di energia bene comune?

Per capirlo bisogna partire da come funziona la rete elettrica italiana, un sistema nato negli anni Sessanta e organizzato secondo un modello di distribuzione dall’alto verso il basso. L’energia viene prodotta dalle grandi centrali, trasportata attraverso le linee ad alta tensione e poi distribuita, passando dalle cabine primarie e secondarie, fino alle abitazioni, alle imprese e alle amministrazioni.

Questo sistema ha funzionato per decenni, ma dal 2005, con l’arrivo delle fonti rinnovabili moderne, in particolare del fotovoltaico e dell’eolico, è cambiato qualcosa. Quando una famiglia installa un impianto fotovoltaico sul tetto, per esempio, nelle ore centrali della giornata può produrre più energia di quella che consuma. L’eccedenza viene immessa nella rete, ma non risale necessariamente fino alle grandi linee di trasmissione: viene distribuita tra le utenze collegate alla stessa cabina secondaria.

In Italia abbiamo circa 450mila cabine secondarie, ognuna delle quali serve mediamente 100-150 utenze. Possiamo immaginarle come altrettanti piccoli quartieri energetici. Se io ho un impianto fotovoltaico e il mio vicino non ce l’ha, quando a mezzogiorno produco più energia di quella che utilizzo, il mio vicino può consumare proprio quella produzione, per esempio mentre fa andare la lavastoviglie o il ferro da stiro.

C’è quindi una differenza tra il fornitore a cui paghiamo l’energia e il percorso fisico che l’elettricità compie nella rete. Il consumatore può avere un contratto con un determinato fornitore, ma in quel momento può ricevere fisicamente l’energia prodotta dal vicino.

La particolarità è che nessuno può scegliere da chi prendere o a chi dare quella specifica energia. Gli elettroni si distribuiscono nella rete e non esiste un rapporto diretto tra il singolo produttore e il singolo consumatore. Sotto la stessa cabina, insomma, l’energia viene condivisa necessariamente.

È qui che, secondo la nostra impostazione, nasce il concetto di bene comune: vengono meno le condizioni di una normale compravendita, perché il produttore non può scegliere a chi destinare la propria energia e il consumatore non può decidere da chi riceverla. È una condizione che richiama quella di altri beni comuni, come l’aria, che non possiamo scegliere da chi ricevere.

L’energia, però, a differenza dell’aria e dell’acqua, deve essere prodotta. Chi installa un impianto sostiene un investimento che deve essere remunerato. Come si concilia questo aspetto con l’idea di bene comune?

Quello che proponiamo è una riforma del mercato elettrico, che distingua due situazioni.

Da una parte c’è il mercato all’ingrosso, quello delle grandi centrali, dove l’energia viene prodotta e acquistata secondo le regole del mercato. Dall’altra c’è l’energia che viene condivisa sotto la stessa cabina. Quest’ultima, secondo la nostra proposta, dovrebbe essere sottratta al mercato e messa sotto tutela.

Come? Attraverso un prezzo fisso, stabilito per legge, riconosciuto al produttore per ogni chilowattora condiviso. Per fare un esempio, oggi potremmo immaginare una remunerazione di 8,5 centesimi per chilowattora, contro i 20-21 anche 31 della rete nazionale. Il consumatore pagherebbe questa energia a un prezzo tutelato e la somma verrebbe riconosciuta al produttore come contributo alla produzione.

In questo modo si eliminerebbe anche lo spread applicato dal fornitore, cioè il suo margine di guadagno sull’energia acquistata sul mercato. E ci sarebbe un altro elemento da considerare: oggi paghiamo gli oneri di sistema anche per l’intera infrastruttura di trasmissione, mentre quando consumiamo energia condivisa sotto la stessa cabina utilizziamo soltanto l’ultimo tratto della rete.

Dovremmo quindi pagare i costi relativi alla parte di rete effettivamente utilizzata, non quelli dell’intero percorso che l’energia avrebbe compiuto se fosse arrivata da una grande centrale lontana. La Spagna, per esempio, sta già applicando una riduzione degli oneri di sistema per l’energia condivisa, arrivando quasi al 70%.

Sommando questi elementi, il costo del chilowattora condiviso potrebbe scendere a meno della metà rispetto a quello che paghiamo oggi sul mercato. Considerando che l’energia condivisa potrebbe rappresentare circa il 30% dei consumi, le nostre simulazioni indicano una possibile riduzione complessiva della bolletta tra il 20 e il 30%. E questo vantaggio riguarderebbe tutti, non soltanto chi possiede un impianto fotovoltaico o aderisce a una comunità energetica.

Un modello basato prevalentemente sulla produzione dal basso potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico del Paese, superando quello delle grandi centrali e delle grandi infrastrutture di trasporto?

In linea teorica sì, ma nella pratica dipende da quanto saremo capaci di produrre energia sotto le cabine secondarie. Possiamo installare impianti sui tetti, sui parcheggi e anche in aree limitrofe agli insediamenti, purché ricadano nella stessa zona di rete. Non parliamo necessariamente di grandi distese di pannelli fotovoltaici: possono essere impianti di dimensioni contenute, poco più grandi di un giardino.

Le simulazioni che abbiamo realizzato come gruppo di ricerca indicano che circa il 70% del fabbisogno energetico potrebbe essere soddisfatto attraverso questa produzione distribuita, mentre il restante 30% dovrebbe continuare a essere garantito dai grandi impianti, comprese le pale eoliche e le altre fonti di produzione su larga scala.

Di questi impianti abbiamo bisogno, ma dobbiamo decidere dove e come realizzarli anche in funzione del funzionamento della rete. Il problema non è semplicemente produrre più energia rinnovabile possibile: è capire come produrla nel modo più efficace per il sistema elettrico.

La produzione locale e quella dei grandi impianti non sono quindi alternative. Il modello che proponiamo non vuole impedire la realizzazione delle grandi infrastrutture, ma riconoscere che sotto le cabine secondarie si sta verificando un fenomeno nuovo, che deve essere regolato e tutelato.

Anche la transizione complessiva richiederà tempo. Il sistema energetico che conosciamo oggi non è stato costruito in un anno o in due: sono serviti 60-70 anni. Allo stesso modo, per arrivare a un sistema in cui le auto saranno elettriche e le abitazioni sempre più elettrificate, ci vorranno decenni.

Quanto conta, in questo percorso, rendere la transizione energetica conveniente per i cittadini?

È fondamentale. Uno dei grandi problemi che abbiamo oggi è rendere la transizione desiderabile. Ci sono vantaggi di sistema, legati a questioni di giustizia ed equità: non si può dimenticare che il modo in cui attualmente produciamo e distribuiamo energia è collegato alle grandi tensioni geopolitiche, dalle guerre ai conflitti internazionali. Ma ci sono, come ho anche già cercato di illustrare, vantaggi di tipo economico, più immediati e diretti.

Oggi un impianto fotovoltaico da 3 kW, sufficiente per soddisfare il fabbisogno domestico di una famiglia, costa indicativamente tra i 3.500 e i 4.000 euro. Se si vuole aggiungere una batteria di accumulo, bisogna considerare altri 2.000-4.000 euro. Con un investimento complessivo intorno ai 6.000 euro si può quindi realizzare un impianto con accumulo. Sono costi molto diversi da quelli di dieci o quindici anni fa, quando un investimento di questo tipo poteva arrivare a 12-15mila euro.

Ci sono poi tecnologie ancora più accessibili, come quelle Plug & Play. Un impianto fotovoltaico “da balcone” può costare circa 350 euro: si installa autonomamente e si collega direttamente a una presa domestica, contribuendo ad alimentare la casa e a ridurre i consumi acquistati dalla rete.

Esistono anche batterie Plug & Play, dal costo di circa 1.250 euro, che possono essere collegate a una normale presa. Consentono di accumulare energia quando costa meno, per esempio nelle ore centrali della giornata, e utilizzarla la sera, quando serve maggiormente. Con meno di 1.800 euro si può quindi realizzare un piccolo sistema domestico di produzione e gestione dell’energia.

Ma il vantaggio più importante del modello condiviso è che anche chi non può installare un impianto fotovoltaico, per ragioni economiche o perché vive in un’abitazione che non lo consente, può beneficiare della produzione del vicino. Oggi sembra che il vantaggio del fotovoltaico sia soltanto di chi ha sostenuto l’investimento. Con il riconoscimento dell’energia condivisa, invece, potrebbe diventare un’opportunità per l’intero quartiere.

Lei promuove una campagna insieme al Centro per le Comunità solari e alla Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna. Qual è l’obiettivo?

La campagna partirà il primo dicembre e punta a sollecitare lo Stato a realizzare una riforma del mercato elettrico nella direzione dell’energia come bene comune. Vogliamo fare in modo che l’energia condivisa diventi un’opportunità per tutti, senza dover necessariamente costituire comunità energetiche, che comportano procedure burocratiche e costi di gestione.

In realtà, ogni cabina secondaria è già una comunità energetica, perché le persone che vi sono collegate stanno già condividendo fisicamente l’energia prodotta dagli impianti presenti nella stessa rete locale. Non abbiamo bisogno di creare nuovi soggetti giuridici, pagare commercialisti o amministratori. Si tratta di riconoscere e codificare nella normativa quello che già avviene, facendo in modo che venga contabilizzato anche in bolletta.

La trasformazione necessaria è quindi soprattutto economica e amministrativa, non tecnica: la rete e la condivisione fisica dell’energia esistono già. Quello che chiediamo è un cambiamento delle regole.