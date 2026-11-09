Ersilia Lanconelli compie 103 anni: a Russi festeggia la donna più longeva della città

Ci sono vite che attraversano più di un secolo e custodiscono ricordi di un mondo profondamente diverso da quello di oggi. È il caso di Ersilia Lanconelli, che oggi, 9 novembre, festeggia 103 anni ed è la cittadina più longeva di Russi. Un traguardo importante, celebrato nella sua casa, dove Ersilia continua a vivere mantenendo la propria autonomia e circondata dall’affetto delle persone a lei care.

Nata ad Alfonsine il 9 novembre 1923, terza di cinque fratelli, si è trasferita a Russi dopo il matrimonio. Nel corso della sua vita si è dedicata alla famiglia e alla cura della casa, coltivando in particolare la passione per il cucito e la cucina.

Oggi può contare sulla vicinanza della figlia Elena, del genero e di Gabriella, la vicina di casa con cui negli anni è nato un rapporto davvero speciale. Un legame costruito nel tempo, fatto di affetto ma anche di gesti concreti e reciproci. Ersilia, infatti, in passato ha aiutato Gabriella e si è presa cura dei suoi figli quando ce n’era bisogno.

Un rapporto che continua a regalare momenti di felicità: Ersilia è particolarmente contenta per la recente nascita del nipotino di Gabriella e, scherzosamente, si sente un po’ «bisnonna».

A portarle gli auguri, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Russi, è stata la vicesindaca Grazia Bagnoli, che ha voluto condividere con lei questo compleanno speciale e testimoniare la vicinanza della città.