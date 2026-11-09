Faenza festeggia i cento anni di Adele Moretti. Un secolo di vita tra sacrifici, fede, generosità e dedizione alla famiglia

Un traguardo straordinario, raggiunto attraversando le difficoltà della vita con forza, dignità e uno spirito sempre rivolto agli altri. La comunità faentina ha festeggiato i cento anni della signora Adele Moretti, nata a Marradi il 7 novembre 1926 e residente a Faenza dal 1960 circa.

La sua è una storia di sacrifici, coraggio e grande dedizione alla famiglia. Rimasta vedova ancora giovane a causa della prematura scomparsa del marito, dipendente Enel, Adele ha saputo affrontare le difficoltà rimboccandosi le maniche e costruendo, con impegno e determinazione, il proprio percorso di vita. Per alcuni anni ha lavorato nello stabilimento ex PAF, dedicandosi poi soprattutto alla cura della casa e della famiglia.

Da ormai trentadue anni vive insieme alla famiglia della figlia Paola, circondata dall’affetto dei suoi cari. Donna di fede e d’animo generoso, ha sempre mantenuto una particolare attenzione verso il prossimo, mettendosi a disposizione anche attraverso esperienze di volontariato con alcune realtà del territorio. Un carattere indipendente e intraprendente ha contraddistinto la sua vita per molti anni. Emblematico il suo legame con la bicicletta, utilizzata quotidianamente fino ai novant’anni, simbolo di un’autonomia che ha sempre cercato di preservare.

Tra le passioni che ancora oggi la accompagnano c’è quella per la gastronomia e la cucina tradizionale romagnola. Adele conserva infatti un particolare amore per la preparazione delle cosiddette “minestre”, dalle tagliatelle al ragù, e fino a pochi anni fa ha continuato a rappresentare un prezioso aiuto per tutta la famiglia. «La mamma è stata un vero esempio di vita e altruismo», racconta la figlia Paola, ricordando il valore di una donna che ha saputo fare della generosità e della dedizione agli altri i tratti distintivi della propria esistenza.