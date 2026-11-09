Federcoop Romagna, innovazione e nuovi servizi: martedì l’assemblea dei soci a Ravenna
L’intelligenza artificiale fa il suo ingresso nel mondo dei servizi cooperativi. Sarà uno dei temi al centro dell’assemblea dei soci di Federcoop Romagna, che si terrà martedì 10 novembre a Ravenna, a partire dalle 9, alla sala Nullo Baldini. All’ordine del giorno i nuovi servizi in fase di lancio per le cooperative romagnole, dalla formazione dei consigli di amministrazioni alle certificazioni (inclusa quella di genere), dalle comunità energetiche ai nuovi strumenti di contatto con i soci, fino al progetto dedicato a diritto penale d’impresa e modello 231.
Con un valore della produzione di 6,5 milioni di euro, in crescita, quattro sedi (a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini), 114 persone al lavoro (l’80% donne), Federcoop Romagna si presenta come una delle principali realtà di consulenza e servizi avanzati alle imprese del movimento cooperativo nazionale.
L’assemblea si aprirà alle 9, presieduta dal vicepresidente di Federcoop Romagna, Stefano Damiani. Dopo l’analisi dei dati di bilancio da parte della responsabile amministrativa, Cristina Montaguti, avverrà la presentazione del primo bilancio di sostenibilità della cooperativa, a cura della responsabile Affari Generali, Carolina Smecca.
La coordinatrice della direzione operativa, Ornella Rutigliano, farà il punto sullo stato dell’arte della società. Le presentazioni dei singoli servizi saranno a cura di Armando Strinati (strumenti informativi per i soci), Laura Principe (diritto d’impresa e modello 231), Federica Protti (formazione dei cda), Federica Fusconi (certificazioni) ed Emiliano Galanti (EnergIA Romagna).
Le conclusioni saranno a cura di Paolo Lucchi, presidente di Legacoop e di Federcoop Romagna. “L’innovazione dell’IA – dichiara il presidente – sta cambiando rapidamente il mondo dei servizi alle imprese e tutta la nostra squadra sta lavorando per integrare al meglio le nuove tecnologie nella nostra offerta, tenendo sempre al centro le persone. Il rapporto con le cooperative è il nostro primo punto di forza ma, per rimanere ai primi posti del nostro mercato, dovremo continuare a lavorare sempre di più su progetti che intercettino i bisogni dei nostri soci. L’obiettivo è migliorare la loro attività in ogni campo, per creare valore cooperativo. Anche per questo abbiamo deciso di realizzare il nostro primo bilancio di sostenibilità, frutto di una scelta volontaria e non di un adempimento normativo: è il modo per condividere non solo i risultati raggiunti ma, soprattutto, il valore che le donne e gli uomini di Federcoop Romagna generano attraverso il proprio lavoro quotidiano, fatto di professionalità e di relazioni costruite nel tempo con le cooperative socie e con il nostro territorio”.