Federcoop Romagna, innovazione e nuovi servizi: martedì l’assemblea dei soci a Ravenna

Le conclusioni saranno a cura di Paolo Lucchi, presidente di Legacoop e di Federcoop Romagna. “L’innovazione dell’IA – dichiara il presidente – sta cambiando rapidamente il mondo dei servizi alle imprese e tutta la nostra squadra sta lavorando per integrare al meglio le nuove tecnologie nella nostra offerta, tenendo sempre al centro le persone. Il rapporto con le cooperative è il nostro primo punto di forza ma, per rimanere ai primi posti del nostro mercato, dovremo continuare a lavorare sempre di più su progetti che intercettino i bisogni dei nostri soci. L’obiettivo è migliorare la loro attività in ogni campo, per creare valore cooperativo. Anche per questo abbiamo deciso di realizzare il nostro primo bilancio di sostenibilità, frutto di una scelta volontaria e non di un adempimento normativo: è il modo per condividere non solo i risultati raggiunti ma, soprattutto, il valore che le donne e gli uomini di Federcoop Romagna generano attraverso il proprio lavoro quotidiano, fatto di professionalità e di relazioni costruite nel tempo con le cooperative socie e con il nostro territorio”.