La Toscanini Academy Big Band presenta My Way al teatro di Russi
Si avvia alla conclusione la stagione concertistica del Teatro Comunale di Russi, che mercoledì 11 novembre alle 20.45 propone il suo terzo e ultimo appuntamento prima di lasciare spazio alla stagione teatrale. Protagonista della serata sarà la Toscanini Academy Big Band, diretta da Beppe Di Benedetto e accompagnata dalla voce solista di Alan Scaffardi, con il concerto My Way, un itinerario musicale attraverso lo swing, il jazz e le grandi canzoni che hanno segnato la storia della musica internazionale.
Una serata all’insegna del ritmo e dell’emozione, in cui il suono avvolgente della big band incontra il carisma della voce solista, dando vita ad un concerto che attraversa epoche e stili, tra arrangiamenti brillanti, atmosfere sofisticate e grandi successi della musica internazionale.
Il programma attraversa alcune delle pagine più significative del jazz e non solo, dalle sonorità dello swing di Duke Ellington, con It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing), alle atmosfere raffinate di Cheek to Cheek e Fly Me to the Moon. Non mancheranno grandi successi come New York, New York e My Way, accanto a brani che spaziano dal jazz di Miles Davis e Thelonious Monk alle note latine di Dizzy Gillespie, fino alle contaminazioni pop-rock di Moondance di Van Morrison e Pride (In the Name of Love) degli U2. Un repertorio in cui eleganza, ritmo ed energia si intrecciano in arrangiamenti pensati per valorizzare tutta la forza espressiva della big band e la voce di Alan Scaffardi.
TOSCANINI ACADEMY BIG BAND. Nata dalla cinquantennale esperienza della Fondazione Toscanini nello spettacolo dal vivo, e grazie alla sinergia con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e la rete culturale del territorio, la Toscanini Academy è un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per accompagnare i giovani musicisti verso la professione. Attraverso percorsi pratici e mirati, la Toscanini Academy sviluppa competenze artistiche, strumentali e culturali, favorendo una transizione solida e consapevole dalla formazione al mondo del lavoro. Frutto di studio, esperienza sul campo e confronto con docenti di alto profilo, le compagini musicali della Toscanini Academy rappresentano una nuova generazione di interpreti, pronti a portare sul palco talento, preparazione e visione.
Con questo appuntamento si conclude la stagione concertistica del Teatro Comunale di Russi, tre serate che hanno accompagnato il pubblico attraverso repertori e sonorità differenti, dalla tradizione popolare del Gruppo Ocarinistico Budriese al dialogo tra musica classica e melodie popolari del Toscanini Academy Ensemble, fino alle atmosfere jazz e swing della Toscanini Academy Big Band. Un percorso che lascia ora il posto alla stagione teatrale che inaugura venerdì 20 novembre con Predatori di pianura, di e con Andrea Pennacchi.
INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA – Teatro Comunale di Russi via Cavour 10, Russi (RA) – Inizio spettacoli ore 20.45 – Orari biglietteria martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 – Costo dei biglietti: da 13 a 22 euro. È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 0544587690 durante gli orari di apertura della biglietteria oppure via e-mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.