Lugo e Voltana, un mese di iniziative contro la violenza sulle donne: incontri, mostre, teatro e memoria

Un calendario fitto di appuntamenti accompagna Lugo e Voltana verso il 25 novembre, tra esposizioni, momenti di confronto, musica, commemorazioni e teatro. Il filo conduttore è la riflessione sulla violenza di genere, dalle sue radici culturali alla narrazione che ne viene fatta, passando per la memoria delle donne del territorio.

Si parte lunedì 9 novembre alle 17.30 alla biblioteca Fabrizio Trisi dove in collaborazione con il Cif di Lugo inaugura la mostra itinerante «Anche la cancellazione è violenza», che raccoglie le storie di 45 donne che hanno dato un contributo decisivo alla scienza, alla letteratura, alla cultura in generale; donne note e meno note, alcune eccezionali, altre diversamente illustri, tutte invisibili nel senso comune perché in molti modi ostacolate, quindi, di fatto, «cancellate».

La mostra sarà introdotta da una conferenza di Elena Ioli, fisica teorica che ha partecipato al progetto australiano Homeward Bound, che ha portato 77 scienziate provenienti da tutto il mondo in una spedizione di quattro settimane in Antartide, coniugando scienza, comunicazione, leadership e tutela dell’ambiente. Il suo intervento si concentrerà proprio sul ruolo, troppo spesso sottaciuto, delle donne nell’ambito della ricerca scientifica. Sabato 14 novembre alle 10 l’iniziativa sarà replicata a Voltana, a villa Ortolani.

Giovedì 19 novembre alle 20.30 alla biblioteca Trisi ci sarà «Sorelle negli anni ’70: testimonianze e racconti», incontro con Lea Zanotti e la presentazione del libro costruito a partire dalle testimonianze raccolte e dai materiali d’archivio, in collaborazione con Sorelle Festival. A seguire, concerto femminista con i canti della cantautrice Pellegatta. In occasione della serata le organizzatrici lanceranno anche un appello alla cittadinanza, per raccogliere fotografie, articoli di giornale e testimonianze legate alla storia delle donne nella Bassa Romagna, con l’obiettivo di ampliare l’archivio di Sorelle Festival e continuare a raccontare la memoria del territorio.

Martedì 24 novembre alle 20.45 alla biblioteca Fabrizio Trisi ci sarà un incontro pubblico sempre in collaborazione con Sorelle Festival dal titolo «Chi educa quando nessuno educa?», incentrato su stereotipi di genere e immaginari; relaziona Babs Mazzotti, insegnante di filosofia e storia con specializzazione in studi di genere. La serata ha anche un’anima laboratoriale, dedicata alla decostruzione degli stereotipi come strumento di prevenzione della violenza di genere: l’obiettivo è interrogarsi sui meccanismi culturali e relazionali che possono alimentare la cosiddetta piramide della violenza e individuare possibili strategie per contrastarli. A seguire sono previsti un aperitivo e un momento di confronto.

Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Voltana ospita al mattino alle 10 un momento commemorativo presso la panchina rossa in piazza dell’Unità. Alle 11.30 al Parco del loto di Lugo ci sarà un momento commemorativo presso il monumento dedicato alle vittime di femminicidio. La sera, alle 20, ci si ritrova alla Rocca per la camminata in rosso: il corteo attraverserà la città con una sosta alla panchina rossa della Cgil e una seconda sosta alla panchina del liceo, dove sono previsti momenti di riflessione.

Venerdì 27 novembre alle 18 nella sala riunioni di Cna, in via Acquacalda 37/1, il Caffè letterario di Lugo presenta «È colpa mia», edizione italiana del memoriale «My Fault» scritto da Margherita Sarfatti nel 1947. Sarà presente il curatore Pierfrancesco De Robertis; introduce Massimiliano Fabbri. Un incontro dedicato a una testimonianza controversa e importante per la storia culturale e politica italiana del Novecento.

Sempre il 27 novembre, alle 20.30 al teatro Rossini Demetra – Donne in aiuto porta in scena «Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza», scritto e interpretato da Cinzia Spanò con la regia di Roberto Recchia. Lo spettacolo nasce da una vicenda reale: la storia di due liceali romane di 14 e 15 anni coinvolte in un giro di prostituzione minorile e la sentenza con cui la giudice Paola Di Nicola rifiutò di risarcire la giovane vittima con del denaro, perché non tutto è monetizzabile, nemmeno la dignità. Attraverso lo sguardo della magistrata, lo spettacolo smonta gli stereotipi con cui i media raccontarono il caso e mostra come le ragazze, non percepite come vittime, lo siano diventate una seconda volta. Un lavoro intenso e rigoroso, che unisce cronaca giudiziaria e teatro civile per interrogare il nostro modo di guardare alla violenza e allo sfruttamento.

Il programma si chiude domenica 29 novembre alle 18.30 al Salone estense della Rocca, con un incontro con Ruben Impellizzeri dal titolo «Dai titoli di giornale alla vittimizzazione secondaria». Un dialogo che, a partire dagli articoli di giornale degli anni Settanta conservati nell’archivio di Sorelle Festival, arriva fino ai giorni nostri, per riflettere su come è cambiata la narrazione della violenza di genere e su quale rappresentazione e linguaggio siano oggi necessari per evitare la vittimizzazione secondaria e promuovere una comunicazione più consapevole e rispettosa.

Venerdì 4 dicembre alle 17.30 al Salone estense Demetra organizza la presentazione del libro «Le figlie della tedesca», dialogo con l’autrice Silvana Quadalti.

Sabato 12 dicembre alle 9.30 nella sede di Ascom Lugo, in via Acquacalda 29, ci sarà infine il convegno di Demetra «Turning Point 2 – Lavoro, autonomia e parità: insieme per il cambiamento»: una riflessione condivisa sui temi dell’occupazione femminile, dell’autonomia economica, delle pari opportunità e della parità di genere nel mondo del lavoro. Si tratta della restituzione di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Interverranno Clarice Carassi, avvocata e presidente del coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna; Cinzia Sintini, psicoterapeuta; Corinna Armuzzi della Cgil.