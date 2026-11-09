Lugo, il Teatro Rossini torna alla prosa: in scena Pannofino e Acquaroli con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”

Dopo tre anni di chiusura a causa dei danni provocati dall’alluvione, il Teatro Rossini di Lugo torna ad accogliere il pubblico e lo fa ripartendo dal grande teatro contemporaneo. Sarà Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard a inaugurare la stagione di prosa 2026/2027, con quattro recite in programma da giovedì 12 a domenica 15 novembre.

Un ritorno atteso per il teatro lughese, che riaccende i riflettori con un’opera diventata un classico, capace di intrecciare comicità, paradosso e riflessione filosofica. La produzione è di Nuovo Teatro, diretta da Marco Balsamo, con la regia di Alberto Rizzi e un cast che riunisce Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, affiancati da Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni.

Scritto da Tom Stoppard, autore conosciuto anche per la sceneggiatura del film Shakespeare in Love, il testo prende in prestito due personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare e li porta al centro della scena. Rosencrantz e Guildenstern sono infatti due figure marginali della tragedia del principe danese, ma nella rilettura di Stoppard diventano protagonisti di una vicenda autonoma, surreale e ricca di situazioni comiche.

I due attraversano gli eventi dell’Amleto senza comprenderne davvero il senso, osservando ciò che accade con uno sguardo ingenuo e spesso spiazzato. È proprio da questo punto di vista laterale che Stoppard costruisce una commedia dai risvolti esistenziali, nella quale il gioco teatrale si intreccia con interrogativi sul destino, sull’identità e sul significato della vita.

In questo nuovo allestimento l’umorismo inglese dell’autore incontra la tradizione della Commedia dell’Arte. Francesco Pannofino interpreta Rosencrantz, Francesco Acquaroli è Guildenstern, mentre Paolo Sassanelli veste i panni del Capocomico. I tre danno vita a un intreccio di personaggi e maschere tragicomiche, in uno spettacolo che punta sulla fisicità, sul ritmo e sulla dimensione popolare del teatro.

A caratterizzare la messinscena è anche la scenografia, firmata da Luigi Ferrigno: una grande macchina teatrale ispirata ai marchingegni medievali, che combina il carro della Commedia dell’Arte con il palcoscenico a due livelli del teatro elisabettiano. La struttura si trasforma continuamente, diventando di volta in volta teatro, castello o nave. Anche i costumi partecipano a questo gioco di trasformazioni, rendendo evidente il meccanismo del teatro nel teatro. Le musiche sono di Natale Pannofino.

Il risultato è uno spettacolo dinamico e giocoso, che recupera il gusto del teatro di strada e della commedia popolare senza rinunciare alla profondità del testo di Stoppard. Un’apertura di stagione che accompagna così la ripartenza del Rossini con una proposta capace di parlare a pubblici diversi.

Gli appuntamenti al Teatro Rossini

Rosencrantz e Guildenstern sono morti andrà in scena giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 novembre alle 20.30 e domenica 15 novembre alle 16.00.

Sabato 14 novembre, alle 18, la compagnia incontrerà inoltre il pubblico al Teatro Rossini nell’ambito della rassegna Gli Incontri del Rossini.

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