Lugo, tutto esaurito alla Collegiata per il War Requiem di Britten: quasi 200 interpreti sul palco

La Collegiata dei Santi Francesco e Ilaro di Lugo gremita di pubblico e lunghi applausi al termine dell’esecuzione. È stato un successo il concerto di venerdì 6 novembre dedicato al War Requiem op. 66 di Benjamin Britten, che ha registrato il tutto esaurito. Una produzione imponente, con quasi 200 interpreti tra orchestrali e coristi, diretta dal maestro Jacopo Rivani alla guida dell’Orchestra La Corelli.

L’appuntamento faceva parte della sesta edizione di Rossini Open, il progetto della Fondazione Teatro Rossini che porta musica e spettacolo fuori dagli spazi teatrali. La serata ha avuto un significato particolare anche per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Britten, scomparso nel 1976.

Composto per la consacrazione della nuova cattedrale di Coventry, ricostruita dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale, il War Requiem fu diretto per la prima volta dallo stesso autore nel 1962. L’opera intreccia il testo liturgico della Missa pro defunctis con i versi del poeta inglese Wilfred Owen, morto durante la Prima guerra mondiale. Ne nasce una composizione che mette in dialogo la dimensione sacra e la testimonianza umana, la memoria e la denuncia della guerra.

Accanto all’Orchestra La Corelli hanno partecipato tre solisti dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna: il soprano Chihiro Tono, il tenore Ruitao Li e il baritono Yikai Xu.

Particolarmente ampia la partecipazione delle realtà musicali e formative. L’orchestra ha coinvolto allievi e musicisti amatori della Scuola di Musica comunale G. Sarti di Faenza, del Liceo Artistico e Musicale L. Canova di Forlì, del Liceo Scientifico Musicale e coreutico G. Marconi di Pesaro, della Scuola di Musica G. Bracchi – Filarmonica di Soci di Bibbiena e della Scuola di Musica Inno alla Gioia di Bologna.

Alla componente orchestrale si è affiancata una grande compagine corale, con l’Ensemble Vocale Kairos Vox, il Coro di voci bianche e il Coro giovanile del Teatro Comunale di Bologna, il Coro di voci bianche della Scuola Sarti di Faenza, la Corale Quadriclavio di Bologna, il Coro Jubilate di Faenza e il Coro lirico Città di Faenza. La preparazione dei cori è stata curata dai maestri Alberto Pelosin, Alhambra Superchi, Alessandra Abbondanza, Lorenzo Bizzarri, Martina Drudi e Monica Ferrini.

La presenza di quasi 200 interpreti ha dato alla serata anche un valore formativo e di condivisione: professionisti, giovani musicisti, allievi e amatori hanno lavorato insieme a una partitura complessa e di grande impegno artistico. Una dimensione che caratterizza il progetto de La Corelli, orientato a favorire la partecipazione e ad avvicinare alla musica persone con esperienze e percorsi differenti.