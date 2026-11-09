Massa Lombarda supera 4-2 Vicenza e chiude imbattuta la fase a gironi

Ancora un successo per Massa, il quinto di fila nel girone 2 dopo il pareggio iniziale a Messina, così da terminare imbattuto la prima fase a round robin (l’unica tra le 16 compagini in gara).

Con già in tasca la qualificazione alle semifinali play-off per il secondo anno consecutivo il Circolo Tennis Massa Lombarda (alla decima partecipazione nel massimo campionato nazionale, sei fra 2016 e 2021 e altre quattro dal 2023 a oggi) ha infatti superato per 4-2 il Tennis Comunali Vicenza, così da chiudere la regular season con un bottino di 16 punti.

Ha dunque calato il tris vincente in altrettanti impegni casalinghi sui campi dell’Oremplast Tennis Arena la formazione capitanata da Michele Montalbini, che in un confronto ormai ininfluente per i destini delle due compagini (i veneti, terzi in classifica, dovranno guadagnarsi la salvezza attraverso gli spareggi play-out) ha approfittato per dare nuovamente spazio ai più giovani componenti della rosa. I quali, in un testa a testa senza stranieri e anzi interamente fra giocatori ‘vivaio’, hanno ancora una volta risposto presente.

Il primo punto per i padroni di casa è stato infatti firmato dal 15enne Diego Tarlazzi (in settembre protagonista della conquista dello scudetto Under 16 a squadre), capace di imporsi in due set su Massimiliano Fucile, mentre Alessandro Battiston otteneva il pareggio per il team vicentino piegando in rimonta Pietro Ricci. A spingere di nuovo la squadra romagnola erano però l’altro under 16 Riccardo Pretolani, lasciando tre game a Tommaso Bertuzzo, e Jacopo Bilardo, in grado nell’inedito ruolo di numero uno del team di dominare Giovanni Peruffo. Lo stesso Bilardo, al fianco di Alessio De Bernardis, con un periodico 6-2 inflitto al duo Tommaso Stimamiglio/Massimiliano Fucile, conquistava in doppio il punto della matematica vittoria, mentre il ritiro dopo tre game della coppia Giulio Zeppieri (tornato a competere dopo l’intervento in estate al polso sinistro) e Diego Tarlazzi con Tommaso Bertuzzo/Alessandro Battiston fissava il punteggio sul definitivo 4-2.

CIRCOLO TENNIS MASSA LOMBARDA – TENNIS COMUNALI VICENZA 4-2

Jacopo Bilardo (MA) b. Giovanni Peruffo (VI) 6-2 6-1

Alessandro Battiston (VI) b. Pietro Ricci (MA) 3-6 6-2 6-0

Diego Tarlazzi (MA) b. Massimiliano Fucile (VI) 6-3 6-4

Riccardo Pretolani (MA) b. Tommaso Bertuzzo (VI) 6-0 6-3

Jacopo Bilardo/Alessio De Bernardis (MA) b. Tommaso Stimamiglio/Massimiliano Fucile (VI) 6-2 6-2

Tommaso Bertuzzo/Alessandro Battiston (VI) b. Giulio Zeppieri/Diego Tarlazzi (MA) 2-1 ritiro

“Abbiamo chiuso in bellezza questa prima fase a gironi, ribadendo una volta di più come l’Oremplast Tennis Arena sia un po’ il nostro fortino – il commento di Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda che segue l’attività agonistica – Ci tengo ad evidenziare la scelta di entrambe le formazioni, scese in campo con rose interamente composte da giocatori provenienti dai rispettivi vivai. Una vera e propria festa dello sport e della programmazione tecnica, che premia il lavoro quotidiano svolto nelle scuole tennis dei due club. Per noi la giornata ha assunto un significato ancora più straordinario: nei quattro incontri di singolare, infatti, abbiamo schierato esclusivamente giovani, con una media d’età inferiore ai 18 anni. Un dato già di per sé eccezionale in Serie A1, reso ancora più emblematico dall’appartenenza territoriale, trattandosi di tutti ragazzi romagnoli, espressione autentica della passione e della scuola tennistica della nostra terra. E loro si sono fatti trovare pronti, ripagando la fiducia nei loro confronti e mostrando di tenerci a far parte di questo gruppo. Ora attendiamo di conoscere l’abbinamento per la semifinale, un traguardo già straordinario per una realtà come la nostra”.