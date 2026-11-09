Ravenna. Digitale facile: sportelli gratuiti e corsi per imparare a usare i servizi online
Da novembre si aggiungono anche corsi di formazione gratuiti, dedicati ad alcuni dei temi più richiesti: Fascicolo sanitario elettronico, servizi Inps e comunali online, certificati anagrafici, Spid, Carta d’identità elettronica e sicurezza degli accessi.
Gli incontri si svolgeranno tra novembre e dicembre nella sede di viale Berlinguer 30, al secondo piano. Per i corsi dedicati al Fascicolo sanitario elettronico e ai servizi online gli appuntamenti sono il 17 novembre, 1 e 10 dicembre (ore 15-17). Per Spid, Cie e sicurezza digitale sono previste le date del 24 novembre e 3 dicembre (ore 15-17).
Restano attivi anche i punti di facilitazione allo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer, all’ufficio anagrafico di piazza del Popolo e negli uffici decentrati di San Pietro in Vincoli e Mezzano.
Per informazioni, appuntamenti e iscrizioni ai corsi è possibile telefonare allo 0544 482482, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure al numero verde regionale 800 141 147. Prenotazioni anche online sul sito Digitale facile Ravenna.