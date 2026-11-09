Ravenna. Digitale facile: sportelli gratuiti e corsi per imparare a usare i servizi online

Gli incontri si svolgeranno tra novembre e dicembre nella sede di viale Berlinguer 30, al secondo piano. Per i corsi dedicati al Fascicolo sanitario elettronico e ai servizi online gli appuntamenti sono il 17 novembre, 1 e 10 dicembre (ore 15-17). Per Spid, Cie e sicurezza digitale sono previste le date del 24 novembre e 3 dicembre (ore 15-17).