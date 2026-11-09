Ravenna-Forlì, biglietti polverizzati in pochi minuti: alle 19 si riparte con la tribuna R10

A Ravenna la febbre del derby è già altissima. E stavolta, oltre alla rivalità con Forlì, c’è un motivo in più per non voler mancare all’appuntamento: Ronaldinho. L’annunciata presenza in campo del fuoriclasse brasiliano con la maglia giallorossa ha trasformato la partita di domenica 15 novembre in un evento da non perdere. Il risultato si è visto oggi pomeriggio, quando è partita la vendita libera dei biglietti per la sfida del Benelli: apertura alle 15 e tagliandi andati esauriti nel giro di pochissimi minuti.

Dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, che hanno avuto la possibilità di confermare il proprio posto, oggi era il giorno della caccia al biglietto aperta a tutti. Ma per molti tifosi la possibilità di assicurarsi un posto allo stadio è durata davvero poco. Derby e Ronaldinho hanno messo in moto una corsa all’acquisto che ha lasciato fuori parecchi appassionati.

Per chi non vuole ancora arrendersi, però, c’è un’altra occasione. Alle 19 si apre la vendita dei biglietti per la tribuna temporanea R10, allestita dal Ravenna FC nell’area Distinti proprio per aumentare la capienza del Benelli e consentire a più persone possibile di assistere alla partita.

La possibilità di esserci, insomma, non è ancora svanita. Ma il sogno di vedere Ronaldinho da vicino ha un prezzo piuttosto impegnativo: per la tribuna R10 la prima fascia di vendita, il cosiddetto Tier 1, prevede un biglietto intero da 75 euro, che sale a 150 euro per la formula con servizio hospitality. Sono disponibili 500 posti ordinari e altri 40 con hospitality.