Ravenna, il Soroptimist dona 13 deambulatori alla Medicina Interna 2

Anche poter camminare in sicurezza durante un ricovero è una parte importante del percorso di cura. Per aiutare i pazienti a mantenere o recuperare la propria autonomia negli spostamenti, il Soroptimist International Club di Ravenna ha donato 13 deambulatori alla Medicina Interna 2 dell’ospedale di Ravenna, diretta dalla dottoressa Maria Giulia Sama.

I dispositivi saranno messi a disposizione delle persone ricoverate nel reparto e contribuiranno a favorire la mobilità e a rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti durante la degenza. Un contributo concreto alla quotidianità assistenziale, dove anche strumenti semplici ma indispensabili possono fare la differenza nel benessere dei pazienti.

La donazione è stata promossa dal Soroptimist Club di Ravenna, presieduto dalla dottoressa Marta Carretta. Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti la dottoressa Maria Giulia Sama, direttrice della U.O. Medicina Interna 2 di Ravenna; il dottor Umberto Carioli, in rappresentanza della Direzione Medica di Presidio; Patrizia Tumiotto, segretaria del Soroptimist Club di Ravenna; la dottoressa Simona Arvedi, tesoriera del Club; la dottoressa Maria Cristina Cevolani, consigliera, e la dottoressa Daniela Passarelli, socia dell’associazione.