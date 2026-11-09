Ravenna, il vigile del fuoco Niccolò Giuliani salvò un anziano sul ponte di viale Randi: ricevuto in Municipio

Un intervento tempestivo, la preparazione professionale e la disponibilità a fermarsi per aiutare una persona in difficoltà, anche quando non si è in servizio. Per il gesto compiuto sul ponte di viale Randi, a Ravenna, il vigile del fuoco Niccolò Giuliani è stato ricevuto questa mattina in Municipio dal sindaco Alessandro Barattoni e dal vicesindaco Eugenio Fusignani.

Giuliani, in forza al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, si trovava fuori servizio quando ha visto un uomo cadere sul ponte. Si è fermato immediatamente per prestargli soccorso. Poco dopo è intervenuta anche un’infermiera e, insieme, i due sono riusciti a salvare la vita all’anziano, colto da arresto cardiaco.

All’incontro in Municipio era presente anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Petitto. Sindaco e vicesindaco hanno voluto ringraziare Giuliani a nome dell’intera comunità ravennate, riconoscendone la prontezza e la preparazione.

“Ci siamo voluti complimentare per la prontezza di riflessi e per la preparazione dimostrata – hanno dichiarato Barattoni e Fusignani –. L’atto compiuto da Niccolò è indice di una profonda attenzione nei confronti della nostra comunità, che si unisce ad una preparazione frutto di corsi diversificati che danno l’idea della molteplicità di interventi che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente”.

“Lo abbiamo voluto ringraziare per aver trasformato un riflesso in un gesto di umanità e di cura, dimostrando che indossare quella divisa non è solo un lavoro, ma un modo di vivere che porta ad esserci sempre, anche quando non si è in servizio”, spiegano.

Un’attenzione che si è manifestata anche in un gesto successivo al soccorso: Giuliani ha infatti portato la bicicletta dell’uomo in caserma, per custodirla.