Ravenna, il vigile del fuoco Niccolò Giuliani salvò un anziano sul ponte di viale Randi: ricevuto in Municipio
Un intervento tempestivo, la preparazione professionale e la disponibilità a fermarsi per aiutare una persona in difficoltà, anche quando non si è in servizio. Per il gesto compiuto sul ponte di viale Randi, a Ravenna, il vigile del fuoco Niccolò Giuliani è stato ricevuto questa mattina in Municipio dal sindaco Alessandro Barattoni e dal vicesindaco Eugenio Fusignani.
Giuliani, in forza al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, si trovava fuori servizio quando ha visto un uomo cadere sul ponte. Si è fermato immediatamente per prestargli soccorso. Poco dopo è intervenuta anche un’infermiera e, insieme, i due sono riusciti a salvare la vita all’anziano, colto da arresto cardiaco.
All’incontro in Municipio era presente anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Petitto. Sindaco e vicesindaco hanno voluto ringraziare Giuliani a nome dell’intera comunità ravennate, riconoscendone la prontezza e la preparazione.
“Ci siamo voluti complimentare per la prontezza di riflessi e per la preparazione dimostrata – hanno dichiarato Barattoni e Fusignani –. L’atto compiuto da Niccolò è indice di una profonda attenzione nei confronti della nostra comunità, che si unisce ad una preparazione frutto di corsi diversificati che danno l’idea della molteplicità di interventi che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente”.
“Lo abbiamo voluto ringraziare per aver trasformato un riflesso in un gesto di umanità e di cura, dimostrando che indossare quella divisa non è solo un lavoro, ma un modo di vivere che porta ad esserci sempre, anche quando non si è in servizio”, spiegano.
Un’attenzione che si è manifestata anche in un gesto successivo al soccorso: Giuliani ha infatti portato la bicicletta dell’uomo in caserma, per custodirla.
Il sindaco e il vicesindaco hanno voluto rivolgere un ringraziamento anche all’infermiera intervenuta sul ponte, della quale al momento non conoscono il nome, esprimendo il desiderio di poterla incontrare presto. “Cogliamo l’occasione, infine, per ringraziare l’infermiera di cui non conosciamo il nome, ma che vorremmo presto incontrare, e che con il suo gesto ci conforta nell’idea di vivere in una città in cui l’attenzione nei confronti degli altri è alta. Grazie ad entrambi a nome di tutta la comunità”.