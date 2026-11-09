Telefonia, bollette e internet, problemi con gli operatori? Il Corecom offre una conciliazione gratuita

Un mese senza connessione Internet, una bolletta che non corrisponde all’offerta sottoscritta, pagamenti che continuano ad arrivare anche dopo il cambio di operatore. Problemi tutt’altro che rari, che spesso lasciano i cittadini alle prese con call center, reclami e difficoltà nel far valere i propri diritti. Per ricordare che esiste uno strumento gratuito a cui rivolgersi arriva la nuova campagna di comunicazione del Corecom Emilia-Romagna, che ha scelto come testimonial Giorgio Comaschi e uno slogan diretto: “Non c’è da litigare, c’è il Corecom”.

L’obiettivo è far conoscere meglio le attività del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare il servizio di conciliazione attraverso ConciliaWeb, la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che consente agli utenti di cercare una soluzione alle controversie con gli operatori di telefonia e dei servizi di media audiovisivi senza dover ricorrere a un’azione legale.

Il servizio è gratuito e prevede l’intervento di operatori del Corecom che facilitano il confronto tra cittadini e fornitori, con la possibilità di ottenere anche eventuali indennizzi quando viene riconosciuto un disservizio.

La campagna, presentata per il periodo 2026-2027, prevede due spot televisivi, sei reel e diversi contenuti social e online. Nel primo video Comaschi incontra alcuni clienti alle prese con problemi di telefonia e connessione, mentre nel secondo si rivolge a una classe scolastica per spiegare come il Corecom possa intervenire anche nell’educazione all’uso consapevole della rete e nella prevenzione dei suoi rischi.

“Grazie a una proficua collaborazione con il Servizio informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa abbiamo realizzato una campagna di comunicazione per il 2026-2027 con l’intento di accrescere e consolidare la diffusione della conoscenza dei servizi rivolti alla cittadinanza che Corecom assicura – spiega il presidente del Corecom Giancarlo Mazzuca – La strategia comunicativa individuata ruota attorno ad un unico volto simbolo, un testimonial come Giorgio Comaschi volto di spicco nel panorama regionale e come tale immediatamente riconoscibile dal pubblico e capace di attivare un senso di appartenenza immediato. Vogliamo fra conoscere meglio l’immagine e le funzioni del Corecom.”

A sottolineare il ruolo dell’organismo regionale è anche Nicola Sansalone di Agcom, direttore del servizio “Rapporti con Corecom e coordinamento ispettivo”: «il Corecom dell’Emilia-Romagna ha raggiunto un alto livello di qualità nella gestione della tutela degli utenti e del monitoraggio delle televisioni. È molto importante anche l’attività che il Corecom svolge nell’educazione digitale e nel contrasto alle fake news. Campagne informative come quelle presentate oggi servono a far conoscere sempre più l’attività del Corecom a tutela dei diritti dei cittadini».

Il vicepresidente del Corecom Giorgio Tonelli spiega la scelta del testimonial: “L’obiettivo del progetto realizzato con Giorgio Comaschi è far conoscere al maggior numero di cittadini le opportunità offerte da questo organismo indipendente che opera nelle Regioni con funzioni fondamentali di garanzia e controllo. La scelta di Comaschi come testimonial è giunta al termine di una lunga serie di valutazioni come territorialità, simpatia, professionalità, esperienze pregresse”.

Per Comaschi, la campagna è anche un’occasione per richiamare l’importanza del rapporto diretto tra cittadini e istituzioni: «Sono molto contento di aver contribuito a realizzare questa campagna di informazione: appartengo a una generazione nella quale la parola aveva una grande valore, ora siamo nell’epoca del digitale del ‘basta un click’. È molto significativo, invece, aver lavorato per far conoscere una realtà come quella del Corecom a cui ancora le persone possono rivolgersi parlando, dialogando, spiegando i propri problemi e ricevendo risposte».

Non solo telefonia: educazione digitale e pluralismo

La campagna punta a far conoscere anche le altre funzioni del Corecom. Tra queste ci sono i laboratori e gli incontri di educazione ai media rivolti a bambini, ragazzi e adulti, i programmi dell’accesso, che consentono ad associazioni culturali e movimenti politici di partecipare a trasmissioni televisive di cinque minuti su Rai Emilia-Romagna, e il monitoraggio del sistema televisivo locale per tutelare il diritto all’informazione, il pluralismo sociale e politico e i diritti degli utenti, con particolare attenzione ai minori.

La realizzazione del secondo spot ha coinvolto una classe del Corso Doc del Liceo delle Scienze Umane “Laura Bassi”, il cui percorso formativo comprende anche lo studio delle tecniche di comunicazione audiovisiva.

I numeri: nel 2025 quasi 5mila richieste di conciliazione

I dati confermano il ricorso crescente dei cittadini a questo servizio. Nel 2025 le istanze di conciliazione presentate al Corecom Emilia-Romagna sono state 4.979, circa il 14% in più rispetto al 2024, con un incremento di 582 richieste. I procedimenti conclusi sono stati 4.827, 498 in più rispetto all’anno precedente. Grazie all’attività di conciliazione sono stati restituiti ai cittadini emiliano-romagnoli oltre 430mila euro.

Importante anche il lavoro sul fronte dell’educazione digitale. Nel triennio 2024-2026 sono stati realizzati 360 laboratori nell’ambito del progetto “A scuola con i media”, rivolto a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. Altri 12 laboratori sono stati dedicati all’intelligenza artificiale con il progetto “Intelligenze Creative e Intelligenze Artificiali”, mentre 27 hanno affrontato i temi delle fake news e del cyberbullismo attraverso le iniziative “Fact Checkers” e “Cyber Factor”.