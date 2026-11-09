Villanova di Bagnacavallo, all’Ecomuseo delle Erbe Palustri corsi di uncinetto e ricamo a intaglio

L’uncinetto per realizzare una borsa e il ricamo a intaglio per decorare i tessuti: l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone due corsi dedicati alla creatività e alle tecniche artigianali. Le iniziative, organizzate dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri nell’ambito del Salottino creativo, si svolgeranno tra novembre e dicembre.

Il primo laboratorio, “Magia con ago e filo”, è dedicato alla realizzazione di una borsa all’uncinetto. Gli incontri sono in programma sabato 14 e 28 novembre e sabato 5 dicembre, dalle 14 alle 17. È richiesta una conoscenza di base dei punti principali e una minima esperienza con l’uncinetto. Il materiale sarà fornito dall’organizzazione, con un contributo a carico dei partecipanti. Il corso rientra nelle attività del Tavolo di lavoro sulle politiche di genere.

Sabato 14 e 28 novembre è previsto anche il corso di ricamo a intaglio, una tecnica decorativa che alterna ricami e spazi traforati, ottenuti attraverso il taglio di alcune parti del tessuto. Le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. È prevista una pausa pranzo nella sala conviviale dell’Ecomuseo, alla “Locanda dell’Allegra Mutanda”, al costo di 20 euro a giornata.

Entrambi i corsi si svolgeranno all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo. La prenotazione è obbligatoria.