Teatro|
“L’ombra perduta di Peter Schlemihl” di e con Marco Baliani in anteprima al Goldoni di Bagnacavallo
Casa degli Alfieri, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Tib Teatro presentano in anteprima “L’ombra perduta di Peter Schlemihl” di e con Marco Baliani (drammaturgia sonora e luminosa Mirto Baliani – regia Maria Maglietta) al Teatro Goldoni di Bagnacavallo sabato 14 novembre 2026 alle ore 21.
La storia è ispirata al racconto di Adelbert von Chamisso Storia meravigliosa di Peter Schlemihl, ed è quella di un giovane che cede la sua ombra, in cambio di ricchezza e successo. Lo spettacolo racconta il fascino inquietante di quel baratto. Fin dall’inizio Peter è segnato da una sorta di diversità. La sua sensibilità lo fa essere troppo attento al mondo, di cui coglie tutta la superficialità e da cui al tempo stesso è fatalmente attratto. La frustrazione che conduce Peter ad accettare quel baratto deriva dalla impossibilità di accedere ad un mondo che viene di continuo promosso e promesso, ma che è impossibile raggiungere. Peter è uno dei tanti giovani pieni di intelligenza e creatività a cui è negato non solo il futuro, ma la possibilità di riuscire a immaginarlo. Una speranza di futuro che si scontra con la grettezza spietata del presente. Pur di raggiungere quel futuro Peter si trova ad accettare le regole di un mondo che lo emargina in una nuova forma di diversità.
Nella storia l’ombra è il primo gradino di svendita di sé, ma l’ombra, a differenza dell’invisibilità dell’anima, permette al racconto di essere matericamente assai più concreto. L’ombra permette al corpo di avere una sostanza, un peso; senza ombra il corpo perde consistenza, diventa un essere fragile, debole. Additato come uno spettro, Peter è costretto a nascondersi, perdendo la sua visibilità. Così, per riappropriarsi di quella sua parte mancante, Peter deve lottare contro forze oscure, seducenti, che sono anche dentro di lui, difficili da riconoscere e fronteggiare, così attraenti che basta un niente per restarne intrappolato.
La storia di Peter Schlemihl è una nera favola di ombrosa magia, che vira al grottesco, con a tratti un’ironia che la rende ancor più inquietante. Per riuscire a raccontarla bisogna essere capaci di camminare in precario equilibrio su quel crinale sottile che separa l’ombra dalla luce. Basta un passo falso e si entra nella facile morale o nella ancor più facile retorica. Tocca a me, sotto la guida di Maria Maglietta, percorrere quel sentiero non solo narrandolo con la voce, ma scomponendolo in gesti di luce, in suoni che mi avvolgono e mi dislocano in altri spazi tempo. La mia andatura narrativa deve farsi guidare dalla precarietà corporea di Peter, devo riuscire a sentirmi instabile come lui. È il gioco sempre difficile, qui ancora di più, tra le tante persone-personaggi che entrano ed escono dal racconto, al tempo stesso restando dentro la partitura sonoro-visiva di Mirto Baliani, che avvolge in forme magiche la scena. La nostra scrittura scenica segue il fluttuare di quell’esistenza precaria (Marco Baliani).
Dopo l’Anteprima bagnacavallese, lo spettacolo avrà la sua “Prima Nazionale” al Festival Città delle 100 Scale di Potenza (18 novembre), per poi tornare in Romagna, nell’arco della tournée 2026/27, il 10 e 11 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna, l’11 febbraio al Teatro degli Atti di Rimini, il 23 febbraio alla Casa del Teatro di Faenza e il 24 febbraio al Teatro Piccolo di Forlì.
Prevendite: da venerdì 13 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Nella sera di spettacolo, la biglietteria aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket / Prezzi: 10 euro (intero); 5 euro (scontato per under 29).
Ai biglietti acquistati in prevendita o prenotati telefonicamente sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Tale diritto decade durante la vendita serale pre-spettacolo. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio (Vivaticket).