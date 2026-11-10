“L’ombra perduta di Peter Schlemihl” di e con Marco Baliani in anteprima al Goldoni di Bagnacavallo

La storia è ispirata al racconto di Adelbert von Chamisso Storia meravigliosa di Peter Schlemihl, ed è quella di un giovane che cede la sua ombra, in cambio di ricchezza e successo. Lo spettacolo racconta il fascino inquietante di quel baratto. Fin dall’inizio Peter è segnato da una sorta di diversità. La sua sensibilità lo fa essere troppo attento al mondo, di cui coglie tutta la superficialità e da cui al tempo stesso è fatalmente attratto. La frustrazione che conduce Peter ad accettare quel baratto deriva dalla impossibilità di accedere ad un mondo che viene di continuo promosso e promesso, ma che è impossibile raggiungere. Peter è uno dei tanti giovani pieni di intelligenza e creatività a cui è negato non solo il futuro, ma la possibilità di riuscire a immaginarlo. Una speranza di futuro che si scontra con la grettezza spietata del presente. Pur di raggiungere quel futuro Peter si trova ad accettare le regole di un mondo che lo emargina in una nuova forma di diversità.