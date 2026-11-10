A Bologna presentato il 5° Rapporto sulla cooperazione regionale: 3.400 imprese, 230mila occupati e 44 mld di fatturato

La cooperazione in Emilia-Romagna si conferma un pilastro economico-sociale strategico. I numeri presentati oggi al Dama tecnopolo di Bologna per il 5° Rapporto biennale sullo stato della Cooperazione 2024/25 in Emilia-Romagna, parlano chiaro: 3.486 sono le cooperative attive in regione che hanno generato nel 2025 ricavi per quasi 45 miliardi di euro, pari all’11,5% del fatturato di tutte le società di capitali dell’Emilia-Romagna.

Gli addetti sono oltre di 230mila, il 12,8% dell’occupazione creata dalle imprese regionali. Un peso che diventa ancora più evidente nel confronto nazionale. In Italia le cooperative sono 58.161, con 1,3 milioni di addetti e 150,4 miliardi di fatturato. Da sola l’Emilia-Romagna vale il 6% delle società, il 17% degli addetti e il 30% del fatturato di tutta la cooperazione italiana.

“La cooperazione è una componente storica e identitaria dell’Emilia-Romagna, ma è anche la nostra risposta più moderna alle sfide della competitività e della sostenibilità – spiega il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla -. In questa fase geopolitica e geoeconomica difficile, che mette in crisi la tenuta socioeconomica, l’industria cooperativa registra una crescita costante, dimostrando una straordinaria resilienza. In un momento segnato da transizione ecologica, trasformazione demografica e velocità del cambiamento, la cooperazione sa trasformare i bisogni delle comunità in risposte concrete, coniugando competitività, inclusione e partecipazione. È per questo che con il nuovo Patto per il lavoro e con gli Indirizzi per l’Economia sociale l’abbiamo posta al centro della strategia regionale: non un ambito settoriale, ma un pilastro del nostro modello di sviluppo, più equilibrato, resiliente e coeso. Non un settore residuale, ma una leva strutturale dello sviluppo regionale: una redistribuzione non a valle ma a monte, tra produttività e tenuta sociale. Continueremo a sostenere questo sistema con strumenti concreti come Foncooper, anche per accompagnare la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili cooperative, perché la competitività dell’Emilia-Romagna passa dalla qualità del lavoro, dalla coesione e dalla dignità delle persone”.

La cooperazione è una realtà radicata nei servizi alla persona, nella finanza, nella grande distribuzione, nella manifattura, nella cultura e nella cooperazione sociale. E con una qualità del lavoro superiore alla media: nella cooperazione emiliano-romagnola la quota di lavoratori a tempo indeterminato è la più alta rispetto agli altri settori.

La sfida dei prossimi anni sarà come riannodare i due fili della crescita e della coesione. Il contributo cooperativo emerge anche osservando come viene prodotto e impiegato il valore. Tra il 2022 e il 2025 le cooperative mostrano risultati più favorevoli delle altre società di capitali nella crescita reale dei profitti e dei salari per addetto, accompagnati da un maggiore incremento dell’occupazione. La quota di imprese definite generative, capaci di associare crescita dei risultati economici, remunerazione del lavoro, investimenti e tenuta occupazionale, raggiunge il 10,2%, contro il 7,7% delle altre società di capitali.

Una prospettiva particolarmente interessante riguarda i giovani. Il 4,2% delle cooperative è a guida giovane, tra queste la quota di imprese generative raggiunge il 21,5%, rispetto al 10,5% della fascia intermedia e al 7,2% delle imprese guidate da persone di almeno 65 anni.