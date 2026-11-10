Al 118 della Romagna una nuova ambulanza e un’automedica donate da Lilia Guerrini e Lamberto Bezzi

Il parco mezzi della Centrale Operativa Emergenza ed Elisoccorso dell’Azienda USL della Romagna si rafforza e viene implementato con un’ambulanza e un’automedica grazie alla generosità della signora Lilia Guerrini e del marito defunto Lamberto Bezzi, che hanno scelto di destinare importanti risorse al rafforzamento della risposta sanitaria di emergenza del territorio.

La donazione rappresenta un contributo concreto alla capacità del sistema di garantire interventi tempestivi, qualificati e sicuri, mettendo a disposizione della comunità mezzi moderni ed efficienti.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti Eleonora Proni Consigliera Regione Emilia-Romagna, Raffaele Ricciardi Prefetto del Comune di Ravenna, Roberta Mazzoni Assessora alle Politiche per la Salute del Comune di Ravenna, Francesca Bravi direttrice sanitaria di AUSL Romagna, Maurizio Menarini direttore U.O. Centrale Operativa Emergenza Sanitaria Territoriale ed Elisoccorso di AUSL Romagna, Elisabetta Montesi direttrice U.O. Accoglienza URP Fundraising e Marketing di AUSL Romagna, la donatrice Lilia Guerrini, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, un delegato della Diocesi e numerosi professionisti e operatori del servizio 118.

I due mezzi andranno a integrare il parco aziendale dedicato all’emergenza, che attualmente comprende 15 automediche e 75 ambulanze. Nell’ambito del modello organizzativo gestito con mezzi di proprietà aziendale, in Romagna sono garantiti 35 servizi di ambulanza attivi H24 e 7 postazioni di automedica.

A questi si aggiungono i servizi garantiti grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, che contribuiscono al mantenimento di ulteriori attività. Nel complesso, il sistema dell’emergenza territoriale può contare in Romagna su 45 ambulanze attive H24 e 9 automediche H24.

La disponibilità di mezzi efficienti rappresenta un elemento essenziale per assicurare continuità e tempestività alla risposta del sistema 118. In questo quadro, la donazione costituisce un importante supporto all’organizzazione complessiva e alla gestione e al mantenimento del parco mezzi destinato all’emergenza territoriale.

La cerimonia di consegna è stata anche l’occasione per sottolineare il valore della collaborazione tra cittadini, istituzioni e servizio sanitario: una collaborazione capace di tradursi in un beneficio concreto e immediato per la comunità.

“Desidero ringraziare la signora Guerrini e suo marito Lamberto Bezzi per il significativo gesto di solidarietà e vicinanza dimostrato nei confronti del nostro Servizio sanitario pubblico – ha dichiarato la dr.ssa Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Azienda USL della Romagna -. È un riconoscimento importante per tutti i professionisti e le professioniste dell’emergenza-urgenza, che ogni giorno lavorano con impegno per rispondere alla fiducia della comunità. In un momento in cui la sostenibilità della sanità pubblica è messa a dura prova, gesti come questo ci incoraggiano a proseguire con determinazione, consapevoli di essere sulla strada giusta”.

“È significativo che cittadini scelgano di investire risorse importanti per sostenere la propria comunità e chi ogni giorno è impegnato nel servizio di emergenza-urgenza – ha commentato il dr. Raffaele Ricciardi, Prefetto di Ravenna -. Un gesto che rappresenta un aiuto per tutti e che, potenzialmente, potrà contribuire a salvare vite umane. Per questo, a nome delle istituzioni del territorio, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai coniugi Bezzi”.

“In un momento in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide importanti e crescenti preoccupazioni per il futuro, questa donazione testimonia quanto sia ancora forte il legame dei cittadini con la sanità pubblica e la volontà di prendersene cura – ha aggiunto la dr.ssa Eleonora Proni, Consigliera Regionale -. È un esempio prezioso di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa, che riconosce il valore del lavoro delle donne e degli uomini del nostro sistema sanitario e ribadisce quanto sia fondamentale preservare la sanità pubblica, pilastro del nostro benessere e della nostra democrazia”.

“Il nome dei coniugi Bezzi accompagnerà questi mezzi sulle strade del territorio, diventando parte della forte tradizione di professionalità e impegno del servizio 118 di Ravenna – ha concluso la dr.ssa Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche per la salute del Comune di Ravenna -. Un gesto di grande valore, che testimonia quanto la sanità pubblica sia un patrimonio collettivo da tutelare e sostenere e che ci auguriamo possa essere d’esempio e stimolo per ulteriori gesti di solidarietà”.