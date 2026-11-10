Al Goldoni di Bagnacavallo Marco Baliani porta in scena il giovane che vendette la propria ombra

Sarà Marco Baliani il protagonista dell’anteprima di “L’ombra perduta di Peter Schlemihl”, in programma sabato 14 novembre alle 21 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, nell’ambito della rassegna “Teatri d’inverno. Sguardi sulla drammaturgia contemporanea”. Lo spettacolo, scritto e interpretato dallo stesso Baliani con la regia di Maria Maglietta, si ispira al racconto di Adelbert von Chamisso e affronta il difficile passaggio dalla giovinezza all’età adulta, raccontando il conflitto tra il desiderio di costruirsi un futuro e le rinunce imposte da una società che spesso sembra negarlo.

Coprodotto da Casa degli Alfieri, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Tib Teatro, il lavoro mette al centro la storia di Peter Schlemihl, un giovane che accetta di vendere la propria ombra in cambio di ricchezza e successo. Un patto apparentemente vantaggioso che finisce però per trasformarsi in una condanna, costringendolo a confrontarsi con una nuova forma di emarginazione e con la perdita di una parte essenziale della propria identità.

Peter è un ragazzo sensibile, intelligente e creativo, attratto da un mondo di opportunità che gli vengono continuamente mostrate ma al quale non riesce ad accedere. La sua scelta nasce dalla frustrazione di chi vede allontanarsi la possibilità di immaginare e costruire il proprio futuro, fino ad accettare le regole di una realtà che lo esclude. Senza la propria ombra, tuttavia, il protagonista diventa un essere fragile, percepito dagli altri come uno spettro e costretto a nascondersi.

La vicenda assume così i contorni di una fiaba oscura, attraversata da elementi grotteschi e momenti di ironia, nella quale la ricerca della propria identità si intreccia alla necessità di riconoscere e affrontare le forze che possono condizionare le scelte individuali.

«La storia di Peter Schlemihl è una nera favola di ombrosa magia, che vira al grottesco, con a tratti un’ironia che la rende ancor più inquietante», racconta Marco Baliani, sottolineando come la difficoltà della messa in scena consista nel mantenere un equilibrio tra la dimensione fantastica del racconto e i suoi significati più profondi, evitando di trasformarlo in una semplice lezione morale.

La narrazione si sviluppa attraverso un intreccio di parola, movimento, suono e luce, con la drammaturgia sonora e luminosa firmata da Mirto Baliani. La dimensione visiva e musicale non costituisce un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante del racconto, contribuendo a costruire gli spazi e le atmosfere attraversati dal protagonista.

«Tocca a me, sotto la guida di Maria Maglietta, percorrere quel sentiero non solo narrandolo con la voce, ma scomponendolo in gesti di luce, in suoni che mi avvolgono e mi dislocano in altri spazi tempo. La mia andatura narrativa deve farsi guidare dalla precarietà corporea di Peter, devo riuscire a sentirmi instabile come lui», spiega Baliani.

Anche la regista Maria Maglietta evidenzia il ruolo centrale degli elementi sonori nella costruzione dello spettacolo, che nasce da un lavoro di improvvisazione e ricerca sulle possibilità espressive della narrazione teatrale.

«Non è la prima volta che affianco Marco in un percorso di narrazione, ma questa volta le suggestioni luminose, le composizioni musicali, le sonorità, create da Mirto Baliani sono esse stesse voci in altro modo narranti. Questa fiaba buia si configura quindi come una “macchina sonora”».

L’appuntamento di Bagnacavallo precederà la prima nazionale dello spettacolo, prevista il 18 novembre al Festival Città delle 100 Scale di Potenza. La produzione proseguirà poi la tournée 2026/2027 con diverse tappe in Romagna: il 10 e 11 dicembre al Teatro Alighieri di Ravenna, l’11 febbraio al Teatro degli Atti di Rimini, il 23 febbraio alla Casa del Teatro di Faenza e il 24 febbraio al Teatro Piccolo di Forlì.

Per assistere all’anteprima al Teatro Goldoni, i biglietti costano 10 euro a prezzo intero e 5 euro per gli under 29. Le prevendite saranno aperte venerdì 13 novembre, dalle 10 alle 13, alla biglietteria del teatro, mentre le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate allo 0545 64330, dalle 11 alle 13. Sabato 14 novembre la biglietteria aprirà alle 20.