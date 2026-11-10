Alfonsine celebra il 25 novembre: incontri, conferenze e la Camminata in rosso

Incontri, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, conferenze e camminate per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere le attività di sostegno alle donne vittime di violenza. Alfonsine si prepara a celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre con un calendario di iniziative che coinvolge associazioni, organizzazioni e realtà del territorio. Gli appuntamenti, avviati il 23 ottobre con l’incontro «Donne, guerre e violenza» promosso da Incontradonne insieme ad altre associazioni, proseguiranno fino a domenica 29 novembre.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 10 novembre, alle 20.30 a Palazzo Marini, con un nuovo incontro dedicato al tema «Donne, guerre e violenza». La serata prevede momenti di riflessione e informazione e la presentazione del libro «Non solo maranzine» di Gabriella Simoni, presente all’iniziativa. Sono previsti anche momenti musicali. L’incontro è organizzato da Incontradonne, Spi Cgil, Anpi Alfonsine, Cif Alfonsine, Auser, Libera, Arci Gulliver, Demetra Donne in aiuto e Muda.

Il programma proseguirà giovedì 19 e giovedì 26 novembre, alle 21 al cinema Gulliver, con due proiezioni di film dedicati alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, realizzate in collaborazione con Demetra Donne in aiuto.

Venerdì 20 novembre, alle 20.30, l’auditorium del Museo della Battaglia del Senio ospiterà la conferenza «Storia di un femminicidio alle Mandriole (Ravenna) – Lei era Noi». Giovanni Zanzi e Andrea Benvenuti ripercorreranno la vicenda dell’omicidio di Maria Assunta Novelli. L’iniziativa è promossa da Pro Loco Alfonsine, Circolo filatelico V. Monti, Incontradonne, Demetra Donne in Aiuto e Spi Cgil.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà mercoledì 25 novembre. In mattinata, nelle vie del centro di Alfonsine, saranno presenti i banchetti informativi di Cif Alfonsine, Incontradonne e Spi Cgil, con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza le attività e i servizi di supporto alle donne vittime di violenza presenti sul territorio.

Alle 19.45 partirà dalla panchina rossa di piazza Monti la «Camminata in rosso», organizzata contemporaneamente negli altri Comuni della Bassa Romagna. Il percorso attraverserà il centro cittadino, con alcune soste dedicate a momenti di riflessione e performance. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Coro Inverso dell’Università popolare per adulti «U. Pagani», Spi Cgil, centro socio-occupazionale «L’inchiostro», Cif Alfonsine, Incontradonne, Arci Gulliver e Free to Fly.

La «Camminata in rosso» si svolgerà nella stessa serata anche a Longastrino, con ritrovo alle 19.45 al parco di via Viola. Il percorso prevede soste presso le panchine rosse e letture curate dagli studenti e dalle studentesse delle scuole di Longastrino. L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil.