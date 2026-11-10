Caro carburanti, il pieno è un lusso. Reali (FAIB Ravenna-Cesena): “Sempre più automobilisti fanno rifornimento con 10-20 euro”

Sempre meno pieni e sempre più rifornimenti da pochi euro. Anche a Ravenna il caro carburanti sta cambiando le abitudini degli automobilisti. Per contenere la spesa, molti scelgono di mettere nel serbatoio soltanto il carburante necessario per gli spostamenti quotidiani: si entra al distributore, si fanno 10 o 20 euro di benzina o gasolio e si rimanda il pieno a quando, magari, i prezzi saranno più convenienti. Una scelta dettata dalla necessità di fare i conti con una spesa che pesa sempre di più sui bilanci familiari e che, secondo quanto emerge dal confronto con i gestori, è ormai diventata un’abitudine diffusa.

A riferirlo è Sara Reali, responsabile FAIB (Federazione Autonoma Italiana Benzinai) per Ravenna e Cesena, che in questi giorni ha raccolto le indicazioni di alcuni gestori del territorio. La spesa per i rifornimenti, secondo quanto emerge da questo confronto, si attesta mediamente sui 10-20 euro alla volta. Non una rilevazione statistica, ma un’indicazione concreta di come il caro energia stia modificando anche le scelte quotidiane di chi utilizza l’auto.

Dietro i rifornimenti ridotti non c’è soltanto la ricerca del prezzo più conveniente, ma anche la necessità di contenere una spesa diventata difficile da sostenere per chi deve utilizzare l’auto tutti i giorni. Il problema riguarda in particolare chi percorre distanze significative per raggiungere il posto di lavoro o per spostarsi tra le località del territorio.

La difficoltà, sottolinea, non riguarda soltanto chi utilizza benzina o gasolio: “Anche chi utilizza il metano è molto penalizzato, perché deve affrontare lo stesso problema legato all’aumento del costo”.

Il caro carburanti non mette sotto pressione soltanto chi fa rifornimento. Anche i gestori devono fare i conti con una situazione economica difficile, in un mercato nel quale il prezzo di vendita è condizionato dalle compagnie fornitrici e i margini per chi gestisce materialmente l’impianto sono sempre più ridotti. “Il benzinaio è l’ultimo anello della filiera: acquista il carburante dalle compagnie petrolifere, che stabiliscono i prezzi ai quali deve rivenderlo. Il gestore ha quindi margini di autonomia molto limitati. Ogni mattina si trova a dover applicare i prezzi comunicati per benzina, gasolio, metano e GPL”.

Una condizione che non pesa allo stesso modo su tutti gli impianti. Secondo Reali, lavorano meglio le stazioni di servizio collocate nelle zone di maggiore passaggio, come la cintura urbana, dove i volumi di vendita sono più consistenti. Più complicata la situazione per i distributori situati fuori dai centri abitati, soprattutto quando non dispongono del self-service e lavorano prevalentemente con il servizio assistito.

Per la rappresentante FAIB, il problema non può essere risolto soltanto attraverso interventi nazionali limitati o iniziative commerciali delle singole compagnie. La richiesta del sindacato – anche nei recenti incontri ai tavoli nazionali – è quella di un intervento a livello europeo, capace di affrontare le criticità della filiera e le dinamiche che determinano il costo dei prodotti petroliferi.

Sul mercato continuano a pesare le tensioni internazionali, la crisi energetica e le difficoltà legate alle rotte marittime attraverso cui il greggio raggiunge i mercati di destinazione. Un quadro che rende difficile fare previsioni sull’andamento dei prezzi nei prossimi mesi.

Reali richiama le conseguenze della crisi energetica iniziata nel 2022 con la guerra in Ucraina, alle quali si sono aggiunte le tensioni in Medio Oriente sulle rotte commerciali attraversate dalle navi che trasportano il petrolio. Fattori che contribuiscono a mantenere elevata l’incertezza sui costi dell’energia, anche per il prossimo futuro.

E sul 2027 non ci sono, al momento, prospettive rassicuranti. “Non sappiamo se nel 2027 la situazione migliorerà. Al momento, le previsioni non sono particolarmente positive”.