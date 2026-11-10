Cervia, due borse di studio da 2.000 euro per studenti di Medicina in memoria di Marinella Amadori

Foto d'archivio

Saranno due gli studenti universitari di Medicina e Chirurgia a ricevere le borse di studio intitolate alla memoria di Marinella Amadori, per un valore complessivo di 4.000 euro. La cerimonia di assegnazione della prima edizione è in programma mercoledì 18 novembre, alle 20.30, al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina 6/d, nell’ambito della serata culturale “Rassegna con l’autore”.

Il bando è stato promosso dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, in collaborazione con la Fondazione Flaminia per l’Università in Romagna e con il patrocinio del Comune di Cervia. L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, iscritti al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, nei campus di Forlì e Ravenna.

Alla selezione, conclusasi il 30 settembre, hanno partecipato 20 universitari. La commissione esaminatrice, dopo aver verificato i requisiti previsti dal bando, ha deciso di assegnare due borse di studio da 2.000 euro ciascuna. Accanto a quella promossa dall’associazione, per questa prima edizione è stata infatti messa a disposizione una seconda borsa, dello stesso importo, dagli amici di scuola superiore di Marinella.

La borsa di studio nasce con l’intento di ricordare Marinella Amadori e sostenere giovani universitari nel loro percorso di formazione. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno del marito di Marinella e alla collaborazione dell’associazione e della Fondazione Flaminia.