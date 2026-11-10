Circolo Tennis Massa Lombarda nella semifinale play-off affronta ancora Santa Margherita Ligure

Dopo aver dettato legge nel girone 2, chiuso con 16 punti (frutto di cinque successi e un pareggio, unica compagine imbattuta fra le sedici in gara) così da guadagnarsi un posto tra le migliori 4 d’Italia per il secondo anno di fila dopo lo storico scudetto 2025, il club romagnolo alla decima partecipazione nel massimo campionato nazionale – sei fra 2016 e 2021 e altre quattro dal 2023 a oggi – sarà chiamato a un remake nella sfida con formula andata e ritorno che vale l’accesso alla finale per il titolo tricolore (il 6 dicembre allo Stampa Sporting Torino): l’altro confronto vedrà protagoniste Sporting Club Sassuolo e Sporting Selva Alta Vigevano, che hanno terminato in prima posizione rispettivamente i gruppi 1 e 4.