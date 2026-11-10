Circolo Tennis Massa Lombarda nella semifinale play-off affronta ancora Santa Margherita Ligure
Sarà ancora il Tennis Club Santa Margherita Ligure, proprio come dodici mesi fa, l’avversario del Circolo Tennis Massa Lombarda nella semifinale play-off del campionato di serie A1 maschile. E’ questo l’esito del sorteggio effettuato negli uffici della Federazione Italiana Tennis per definire griglie e tabelloni con gli accoppiamenti della seconda fase della competizione.
Dopo aver dettato legge nel girone 2, chiuso con 16 punti (frutto di cinque successi e un pareggio, unica compagine imbattuta fra le sedici in gara) così da guadagnarsi un posto tra le migliori 4 d’Italia per il secondo anno di fila dopo lo storico scudetto 2025, il club romagnolo alla decima partecipazione nel massimo campionato nazionale – sei fra 2016 e 2021 e altre quattro dal 2023 a oggi – sarà chiamato a un remake nella sfida con formula andata e ritorno che vale l’accesso alla finale per il titolo tricolore (il 6 dicembre allo Stampa Sporting Torino): l’altro confronto vedrà protagoniste Sporting Club Sassuolo e Sporting Selva Alta Vigevano, che hanno terminato in prima posizione rispettivamente i gruppi 1 e 4.
E’ approdato ai play-off scudetto per il terzo anno consecutivo il Tc Santa Margherita Ligure, dominando il girone 4 con 15 punti (unica sconfitta sui campi altoatesini del Rungg quando ha dovuto fare a meno di un giocatore ‘vivaio’ punta di diamante quale Filippo Romano, in contemporanea vincitore del Challenger di Firenze).
Si tratta di un’autentica corazzata, costruita per puntare dichiaratamente allo scudetto, visto che può schierare come straniero il davisman spagnolo Pedro Martinez Portero (attualmente n.151 del ranking mondiale, ma arrivato al 36° posto a febbraio 2025) o lo svizzero Remy Bertola (n.222 Atp), oltre a due elementi di spessore che frequentano il tour a tempo pieno quali Andrea Pellegrino (n.141 Atp, in maggio giunto agli ottavi agli Internazionali d’Italia) e Francesco Maestrelli (n.176 Atp), entrambi arrivati vicinissimi alla Top 100 in questa stagione, senza trascurare ‘giocatori vivaio’ come appunto Filippo Romano (n.306 Atp) e Luca Castagnola, pure lui con classifica internazionale.
“Diciamo che poteva andarci un po’ meglio come sorteggio – commenta Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda – considerando la qualità dei nomi che figurano nella rosa di Santa Margherita Ligure, una delle compagini che fin dall’inizio nutre ambizioni di titolo. Dalla nostra c’è comunque il fatto che possiamo affrontare questo impegno a cuor leggero, avendo già raggiunto l’obiettivo della permanenza in categoria, tutt’altro che scontato dopo l’indimenticabile impresa della passata edizione. Partiamo di sicuro sfavoriti rispetto a dodici mesi fa, anche considerando che Giulio Zeppieri, leader e trascinatore del gruppo, è a corto di condizione dopo l’operazione al polso subita in estate. In ogni caso faremo leva come sempre sullo spirito di gruppo e l’amicizia che lega tutti i nostri ragazzi, il valore aggiunto che ci caratterizza in questa avventura. Sarà importante cercare di cogliere all’andata un risultato che possa tenere aperto il discorso in vista della seconda sfida, all’Oremplast Tennis Arena, dove tentare di far valere ancora una volta il fattore campo, anche grazie al sostegno dei nostri tifosi”.
A differenza della passata edizione, quando la squadra capitanata da Michele Montalbini si impose 4-2 in casa per poi ottenere al ritorno I tre punti che le spalancarono le porte della finale scudetto, il match di andata della semifinale è infatti in programma domenica 15 novembre in Liguria, sui campi in erba sintetica, con sfida di ritorno in calendario sette giorni più tardi, domenica 22, sul sintetico dell’Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda (la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale).