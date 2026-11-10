Cristian Servidei di Bagnacavallo, Silvano Tamburini di Cotignola e Fausto Bacchilega di Lugo sul podio europeo del calcio camminato

Ci sono anche tre protagonisti della Bassa Romagna nell’Italia over 50 che ha conquistato il terzo posto agli Europei di calcio camminato. Cristian Servidei di Bagnacavallo, Silvano Tamburini di Cotignola e Fausto Bacchilega di Lugo hanno vestito la maglia azzurra nella rassegna continentale, contribuendo in prima persona al risultato.

«Esprimiamo ai tre atleti le più sincere congratulazioni, a nome delle amministrazioni e delle comunità di Bagnacavallo, Cotignola e Lugo – sottolinea Riccardo Sabadini, sindaco con delega dell’Unione -. Essere chiamati a rappresentare l’Italia in una competizione internazionale è un traguardo che premia passione, impegno e costanza, e che rende orgogliosa l’intera Bassa Romagna, da sempre terra di sport, di associazionismo e di grande vitalità sportiva».

Il calcio camminato, disciplina in forte crescita che unisce attività fisica, socialità e spirito di squadra, si conferma un modo bello e accessibile di vivere il movimento, capace di coinvolgere persone di ogni generazione senza rinunciare al fascino della competizione e all’emozione di indossare i colori del proprio Paese.

«La storia di Servidei, Tamburini e Bacchilega dimostra come lo sport praticato con entusiasmo possa regalare grandi soddisfazioni a ogni età – continua il sindaco Sabadini -. Un esempio positivo per tanti appassionati del territorio».