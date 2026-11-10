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Disturbi della memoria, a Riolo Terme l’ultimo appuntamento del ciclo Auser
Si conclude mercoledì 11 novembre a Riolo Terme il ciclo di incontri “Disturbi della memoria: quale prevenzione?”, organizzato da Auser con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Ravenna e del Comune. L’ultimo appuntamento è in programma alle 20 nella Sala Azzurra del Teatro Comunale.
Relatrice della serata sarà la professoressa Daniela Mazzola, chinesiologa AMPA (Attività motoria preventiva e adattata), che approfondirà il ruolo dell’attività fisica quotidiana nella tutela della salute e della qualità della vita.
Al centro dell’incontro ci saranno i benefici dell’esercizio fisico, considerato anche come strumento di prevenzione, e le attività motorie che possono contribuire a contrastare il declino cognitivo e a prevenire le demenze.
L’accesso alla Sala Azzurra è possibile dal lato sinistro del Teatro Comunale oppure dal parco Pertini. Per iscriversi è possibile contattare la farmacia Tarlombani al numero 0546 1912426.