Disturbi della memoria, a Riolo Terme l’ultimo appuntamento del ciclo Auser

Si conclude mercoledì 11 novembre a Riolo Terme il ciclo di incontri “Disturbi della memoria: quale prevenzione?”, organizzato da Auser con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Ravenna e del Comune. L’ultimo appuntamento è in programma alle 20 nella Sala Azzurra del Teatro Comunale.

Relatrice della serata sarà la professoressa Daniela Mazzola, chinesiologa AMPA (Attività motoria preventiva e adattata), che approfondirà il ruolo dell’attività fisica quotidiana nella tutela della salute e della qualità della vita.