Enrico Naldi del Team Romagna Judo conquista il titolo nazionale CSEN a Riccione. Altri due bronzi per Ancona e Rani

Il Team Romagna Judo conquista un altro titolo nazionale e due medaglie di bronzo nella seconda giornata del 41° Campionato Nazionale CSEN, disputata domenica 8 novembre a Riccione, con la partecipazione di 739 atleti. A salire sul gradino più alto del podio è stato Enrico Naldi, che si è laureato campione nazionale nella categoria Master, mentre Isabelle Ancona e Jelena Rani hanno conquistato entrambe il terzo posto nelle rispettive categorie.

Particolarmente significativo il risultato di Enrico Naldi, che ha affrontato la competizione nel doppio ruolo di atleta e tecnico accompagnatore, riuscendo a conquistare il primo posto tra i Master e ad aggiungere un nuovo titolo nazionale al palmarès della società.

Tra i Cadetti è arrivata la medaglia di bronzo di Isabelle Ancona, mentre nella categoria Juniores Jelena Rani ha ottenuto un altro terzo posto, confermando il buon momento di forma dopo il secondo posto conquistato il 1° novembre al Memorial Mario Grandi.

Sempre tra gli Juniores, Vincenzo Ancona ha concluso la competizione in settima posizione, mentre Luca Rani, pur non riuscendo a raggiungere il podio, ha affrontato la gara con determinazione.

La seconda giornata del Campionato Nazionale CSEN si chiude dunque con un bilancio positivo per il Team Romagna Judo, che aggiunge un oro e due bronzi ai risultati ottenuti nelle competizioni nazionali, confermando il lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico.