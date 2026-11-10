Il Caffè delle Ragazze di Conselice contro il grande impianto fotovoltaico annunciato in paese

Foto d'archivio

IL PAESE E IL GIGANTE AGRIVOLTAICO

Protagonisti: Azienda OX2, Cooperativa agricola Cab Massari, Istituzioni regionali e comunali, Associazioni e

cittadini.

Certo siamo nati dall’acqua della valle Padusa, come tutti i nostri avi della zona di Caput Silicis nell’epoca romana che sono sopravvissuti alle alluvioni, ai cambiamenti territoriali delle grandi famiglie nobiliari, ai grandi proprietari terrieri e infine all’era industriale, abitando una zona ruvida, umida, ostile. Qualcuno se n’è andato, gli altri hanno lavorato per renderla abitabile, florida, bella.

Dire bella della pianura alluvionale, per alcuni è una bestemmia, ma noi che ci viviamo ci siamo sempre impegnati per questo, per rendere l’inospitale altamente ospitale e in molti periodi ci siamo riusciti. Anche se mai da soli, ma unendoci in gruppi, in comunità, in cooperative.

A certi non interessa. Preferiscono il bello vero, quello per pochi eletti, quello che è costruito per i ricchi ed è esclusivo. A Conselice nulla è esclusivo e forse mai dovrebbe esserlo, per vivere bene. I luoghi storici sopravvissuti negli anni sono quelli di cui si è presa cura la comunità: il municipio, le chiese, le scuole, le piazze, le case, la campagna.

Proprio nelle campagne i nostri avi sono sopravvissuti a fame, malaria, guerre, legando la vita alla produzione agricola e vi hanno nascosto le macchine tipografiche clandestine che hanno stampato per la Resistenza, quando la libera informazione era vietata dal regime fascista.

Arrivati a questo 2026 in un battito di ciglia su anni di storia, ci troviamo a contrastare la modifica sostanziale del nostro territorio da parte di un’azienda che vuole impiantare più di 300 ettari di pannelli fotovoltaici, con la complicità di una storica cooperativa agricola del territorio, che gli garantisce l’appiglio normativo. Sarà un campo agrivoltaico veramente enorme, il doppio del paese stesso. Capiamoci, non vi è nulla di male nell’impiego di nuove tecnologie

pulite per produrre energia, ma non se scompare il territorio per il profitto.

Amiamo queste campagne, sappiamo che nulla è immutabile, ma è difficile accettare la modifica verso “il brutto” di un luogo, in cui molte mani hanno lavorato per fare “il bello”, perfino pulendo case con metri d’acqua e fango all’interno, dopo l’alluvione del 2023. Come fare? Come fare per tutti quelli che hanno a cuore il territorio, che ne hanno cura, checi tengono? Sappiamo che la transizione energetica passa attraverso fotovoltaico, eolico, geotermico e sappiamo che sarebbe utile avere metodi che includono la collettività in questa transizione, con impianti di comunità in cui i benefici rimangono sui territori; solo così le persone farebbero parte del progetto senza osteggiarlo. Se la cooperativa agricola ha deciso di affittare i suoi terreni per profitto, ad un’azienda che impianterà oltre 300 ettari di pannelli su terreno agricolo, per energia a suo uso, modificando per sempre la vecchia valle Padusa e renderla visibile dalla luna, deve capire che nulla qui sarà più appetibile per gli abitanti e allora è venuto il momento di fare di nuovo comunità.

Una comunità insieme alle istituzioni, può dar vita ad un progetto con fondi pubblici e privati, per costruire un bosco alluvionale che non ha bisogno dell’uomo. Sarebbe un’economia sociale che si riprende ciò che sul mercato funziona solo per pochi, rendendo di nuovo bello il bene comune. Per i pannelli fotovoltaici: incentivateli sui tetti. La terra serve per il cibo.