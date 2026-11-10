Laura Bartoletti è di bronzo in Europa: l’Alberghiero di Cervia sul podio dell’AEHT 2026

Laura Bartoletti studentessa della 5E dell’Alberghiero di Cervia conquista la medaglia di bronzo nella competizione Tourist Destination alla 39ª Annual Conference dell’Associazione europea delle scuole alberghiere e del turismo, che si è svolta a Ferrara.

L’AEHT (Association Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme) è la più importante rete europea di istituti alberghieri e turistici. Ogni anno la sua conferenza riunisce studenti, docenti e dirigenti di tutta Europa in una settimana di gare professionali, incontri e scambi. L’edizione ferrarese ha richiamato 502 studenti da 24 Paesi. La formula è unica nel suo genere: molte prove si svolgono in squadre miste, formate da ragazzi di scuole e nazionalità diverse che devono collaborare in inglese, davanti a giurie composte da professionisti del settore. Per questo l’AEHT è considerata una vera vetrina dei talenti che domani lavoreranno negli hotel, nei ristoranti e nelle destinazioni turistiche d’Europa.

Quest’anno l’istituto si è presentato a Ferrara con una delegazione di quattro studenti, accompagnati dalla dirigente Scilla Reali e dai docenti Cariello Vito, Fortunato Michele e Santoni Mattia:

Laura Bartoletti (5E) – Tourist Destination

Diego Bernardi (5B) – Cucina vegetariana

Axel Boschini (5B) – Decathlon di cucina

Michela Costa (5H) – Cocktail Competition

Nella sua categoria, dedicata alla progettazione e alla promozione di una destinazione turistica, Laura ha saputo unire preparazione tecnica, creatività e padronanza delle lingue, «È stata un’esperienza bellissima e sono molto grata all’istituto per avermi scelta» racconta la studentessa. «Con il mio team abbiamo estratto a sorte il tema, l’ambiente, e abbiamo deciso di partire da un problema reale: l’inquinamento dell’aria a Ferrara. Abbiamo proposto pacchetti di itinerari per visitare la città in modo green, con laboratori e attività legate all’ambiente, in cui il turista diventa parte della soluzione. Come in un gioco, completando attività e obiettivi giornalieri raccoglie timbri su un passaporto e ottiene il titolo di “Green Ambassador” o “Green Champion”. Alla giuria abbiamo presentato il progetto in modo interattivo, con i passaporti stampati e un sito web creato apposta per mostrare gli itinerari.»

Il bronzo di Laura dà continuità a un percorso di risultati: lo scorso anno l’istituto era già salito sul podio europeo con la medaglia di bronzo nel Decathlon di cucina, confermando la solidità dell’intera offerta formativa dell’istituto. Ottime anche le prove di Axel, Diego e Michela, che si sono confrontati alla pari con coetanei di tutta Europa, portando a Ferrara competenze, impegno e lo stile dell’Alberghiero di Cervia.