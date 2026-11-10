L’OraSì Ravenna cerca l’impresa contro la capolista Virtus Roma. Coach Aniello: «Servono coraggio e faccia tosta»

L’OraSì Ravenna si prepara ad affrontare la capolista imbattuta Virtus Roma, che mercoledì 11 novembre, alle 20.30, sarà ospite dei giallorossi al PalaCosta. Una sfida impegnativa per la formazione ravennate, chiamata a misurarsi con una squadra che ha conquistato sette vittorie in altrettante partite, ma anche un’occasione per cercare una reazione dopo le difficoltà incontrate nelle ultime uscite, contando sul sostegno del pubblico di casa.

Alla vigilia dell’incontro, coach Aniello torna sulla trasferta di domenica contro la PSA Napoli Est, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sulla necessità di trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti.

«In una partita contro un avversario di livello siamo stati per larghissimi tratti in vantaggio nel punteggio e abbiamo giocato per circa 30 minuti molto bene soprattutto in attacco, seguiti da un quarto quarto invece da dimenticare. Per una squadra giovane e nuova come la nostra qualche oscillazione è normale, ma mi piace pensare che dobbiamo “combattere” questa cosa e crescere nella continuità. Durante la partita dobbiamo restare lucidi, comunicare e ritrovare ordine quando l’inerzia cambia».

Contro la Virtus Roma servirà una prestazione di personalità, senza lasciarsi condizionare dal valore dell’avversario, che finora ha mantenuto un percorso netto in campionato. Aniello invita i suoi giocatori ad affrontare l’impegno con determinazione, cercando anche di sfruttare la spinta del pubblico del PalaCosta.

«Quella di domani è sicuramente una sfida stimolante: vogliamo affrontare la gara con coraggio, senza farci condizionare da troppe variabili. Siamo ovviamente consapevoli del valore della Virtus Roma ma deve essere un plus per noi. All’interno della partita la scintilla può arrivare dall’energia e da un buon impatto in campo, dovremo giocare con coraggio e faccia tosta davanti al nostro pubblico».

L’allenatore guarda infine al momento complessivo dei giallorossi e al percorso necessario per raggiungere l’obiettivo stagionale della salvezza.