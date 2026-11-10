Lugo: Alberto Cassani presenta il suo nuovo romanzo «Adrenalina» alla biblioteca Trisi

«Adrenalina» racconta la storia di un esperto di comunicazione, abituato a muoversi tra potere, scandali e verità manipolate, che dopo il divorzio e l’inizio di una nuova vita si ritrova invischiato in una trama intricata, fatta di ricatti, nemici invisibili, fughe nel deserto e miniere di uranio. Al ritorno a Roma, la realtà che lo aspetta sarà ancora più sconvolgente. Il romanzo indaga i contorni delle nostre scelte, le forze a cui le nostre esistenze sono sottoposte, l’importanza delle parole che le descrivono e, a volte inconsapevolmente, le dirigono.

Alberto Cassani è stato assessore a Ravenna dal 1997 al 2011, ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015. Come romanziere ha pubblicato «L’uomo di Mosca» (2018) e «Una giostra di duci e paladini» (2021). «Adrenalina» è il suo terzo romanzo.