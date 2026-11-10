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Lugo: Alberto Cassani presenta il suo nuovo romanzo «Adrenalina» alla biblioteca Trisi
Venerdì 13 novembre alle 21 alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo lo scrittore ravennate Alberto Cassani presenterà il suo ultimo romanzo «Adrenalina» (Baldini e Castoldi).
«Adrenalina» racconta la storia di un esperto di comunicazione, abituato a muoversi tra potere, scandali e verità manipolate, che dopo il divorzio e l’inizio di una nuova vita si ritrova invischiato in una trama intricata, fatta di ricatti, nemici invisibili, fughe nel deserto e miniere di uranio. Al ritorno a Roma, la realtà che lo aspetta sarà ancora più sconvolgente. Il romanzo indaga i contorni delle nostre scelte, le forze a cui le nostre esistenze sono sottoposte, l’importanza delle parole che le descrivono e, a volte inconsapevolmente, le dirigono.
Alberto Cassani è stato assessore a Ravenna dal 1997 al 2011, ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015. Come romanziere ha pubblicato «L’uomo di Mosca» (2018) e «Una giostra di duci e paladini» (2021). «Adrenalina» è il suo terzo romanzo.