Lugo, un pranzo solidale con prodotti a km zero per sostenere la senologia dell’ospedale

Dalla terra alla tavola, con un obiettivo solidale: sostenere il reparto di senologia dell’ospedale di Lugo. Domenica 15 novembre torna il Fògaron!, il pranzo organizzato da Filippo Mazzotti in memoria del padre Franco, che quest’anno vede la collaborazione di Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto allo IOR.

L’appuntamento è alle 12.30 alla Società del Mutuo Soccorso di Villa San Martino, a Lugo. La particolarità del pranzo è che il menù nasce interamente dai prodotti donati dalle aziende agricole del territorio associate a Coldiretti Ravenna e alla rete Campagna Amica: frutta e verdura di stagione, latte, carne, olio extravergine e altre produzioni locali.

A trasformare le materie prime saranno cinque chef, chiamati a preparare complessivamente nove piatti, uno dei quali realizzato insieme da tutti i cuochi. I partecipanti potranno muoversi tra le diverse postazioni, assaggiare le preparazioni e incontrare chi lavora nel settore agricolo e della ristorazione. Accanto agli chef e agli organizzatori saranno impegnati 15 volontari, tutti amici e uniti per la riuscita dell’iniziativa.

Gli chef coinvolti sono Edoardo Lorenzetti del Bianca Maria Palace di Milano, Mattia Borroni del ristorante Alexander di Ravenna, Fabio Monti della Pasticceria del Corso 1947 di Lugo e Paolo e Dario Ziveri dell’Osteria Al Cavaliere di Montecchio Emilia.

La quota di partecipazione è di 100 euro a persona, per un massimo di 100 posti: anche il contributo di chi si siede a tavola sarà interamente devoluto in beneficenza. La locandina dell’edizione 2026 è stata realizzata dall’artista Elisa Lanconelli, che ha raffigurato il fuoco della festa, le mani, la tavola, il grano e la vigna.

«A mio padre Franco piacevano la compagnia e la buona cucina, e da lui ho imparato che stare insieme e donare sono la stessa cosa – racconta Filippo Mazzotti, organizzatore del Fògaron! –. Il ricavato va allo IOR, che sta vicino a chi si ammala, come è successo a lui. Coldiretti Ravenna riempie la dispensa con il lavoro dei campi; gli chef e tutti gli altri donatori, compreso chi si siede a tavola, fanno la loro parte».

La collaborazione con Coldiretti Ravenna nasce dalla condivisione del valore della solidarietà e del legame tra alimentazione e salute. «Coldiretti crede fortemente nella ricerca medica e nella sana alimentazione come primo fattore di prevenzione e cura, nonché nel fare rete e nelle sinergie in grado di generare benessere a favore delle comunità locali. Per questo abbiamo sposato sin da subito l’invito a collaborare al Fògaron! – afferma il presidente Nicola Dalmonte –. Siamo agricoltori, ma soprattutto produttori di cibo e il cibo vero, frutto del nostro lavoro, racchiude valori culturali e solidali importanti, il cibo è identità, salute, condivisione, tutti valori che ritroviamo nel progetto Fògaron! e nella fondamentale attività svolta da IOR».

Per Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello IOR, l’iniziativa rappresenta anche un esempio del modo in cui le comunità locali scelgono di sostenere chi è in difficoltà. «La bellezza della Romagna è anche questa: le particolarità di ciascun territorio emergono in ogni aspetto della vita di comunità, soprattutto nelle modalità che si scelgono per fare del bene – spiega –. L’area di Lugo si distingue in particolare per le tante piccole iniziative all’insegna della convivialità, della condivisione, dello stare insieme per il piacere di ritrovarsi approfittando dell’occasione per tendere la mano a chi è più in difficoltà. È un senso di comunità che purtroppo, nell’era della globalizzazione che appiattisce a format che si ripropongono tali e quali ovunque, va perdendosi, ma che è sempre un grande piacere ritrovare nei contesti giusti. Contesti come quello di “Fògaron!”, che ci ricorda anche un’altra cosa importante: il modo più bello per custodire il ricordo delle persone che abbiamo amato è quello di trasformarlo in qualcosa di prezioso e di molto concreto, per le vite di chi rimane».