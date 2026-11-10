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L’Università per adulti di Lugo “Francesco Dalla Valle” ha attivato 43 corsi

10 novembre 2026 | 15:32
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di Redazione

Redazione

L&#8217;Università per adulti di Lugo “Francesco Dalla Valle” ha attivato 43 corsi

All’Università per adulti di Lugo “Francesco Dalla Valle” sono iniziati i corsi annuali e di primo periodo dell’anno accademico 2026/27. L’università ha attivato 43 corsi con circa 800 iscritti.

Proseguono nel frattempo le iscrizioni presso la segreteria in Viale Orsini, 6 a Lugo dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 18,00 per i corsi del secondo periodo che inizieranno nel 2027.

L’elenco dei corsi programmati è consultabile sul sito unilugo.it  