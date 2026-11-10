Massimo Cameliani firma l’appello per conto del Comune di Ravenna per riscrivere il nuovo Codice della strada

1. La sicurezza stradale e la mobilità sostenibile non sono più la priorità. Nel nuovo testo la sicurezza e la mobilità sostenibile vengono cancellate come finalità primarie dello Stato. Al suo posto entra come principio fondamentale la “libera circolazione”, e la tutela della vita, della salute e dell’ambiente diventano interessi da bilanciare con la libertà di muoversi in auto e con esigenze economiche e produttive. È un passo indietro culturale prima ancora che normativo. È anche un affronto alle vittime sulla strada e alle loro famiglie, che da anni chiedono di considerare ogni morte evitabile come inaccettabile. Manca inoltre ogni riferimento all’approccio “Safe System”, adottato in Europa, che gradua le responsabilità in base a massa, potenza e velocità dei veicoli: chi guida il mezzo più pericoloso deve avere la responsabilità maggiore.