Moda e solidarietà al MIC di Faenza: la Fashion Night sostiene lo IOR

Moda, spettacolo e solidarietà si incontrano al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Domenica 29 novembre, alle 16, il MIC ospiterà la Fashion Night “Special Edition”, iniziativa organizzata da Sabrina Chiarini il cui ricavato sarà interamente devoluto allo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo. La prevendita dei biglietti parte da martedì 10 novembre presso Intima di Sabrina.

L’evento proporrà una sfilata all’insegna della moda e della creatività, accompagnata da momenti di intrattenimento nella cornice di uno dei luoghi culturali più rappresentativi della città. A condurre il pomeriggio sarà Riki Bacchini, che accompagnerà il pubblico tra le diverse proposte della manifestazione.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di numerose realtà faentine. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a Claudia Casali, direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche, per la disponibilità e l’ospitalità, e agli sponsor che hanno sostenuto l’evento.