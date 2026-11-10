“Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità” per “Le Cronache del Mercoledì” del Rione Verde

Prosegue il ciclo di incontri culturali “Le Cronache del Mercoledì”, promosso dall’Accademia Medioevale in collaborazione con il GreenTa Bar, presso la sede del Rione Verde.

Mercoledì 11 novembre 2026, il secondo appuntamento del mese accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra storia, letteratura e sentimento, dedicato a una delle vicende d’amore più celebri e struggenti della tradizione italiana: “Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità”.

Ospite della serata sarà Andrea Antonioli, autore dell’opera, che dialogherà con Nadia Fabbri, approfondendo la storia dei due amanti divenuti immortali grazie alla narrazione dantesca.

Attraverso un’approfondita ricerca storica e letteraria, Andrea Antonioli ripercorre e indaga la vicenda di Paolo e Francesca, intrecciando la dimensione storica con quella del mito. Un percorso che si addentra nell’universo dantesco delle due celebri «colombe», condannate a vagare eternamente abbracciate nell’aria, prigioniere di una passione sconfinata.

L’autore conduce il lettore in un viaggio tra realtà e suggestione, restituendo nuove chiavi di lettura a una storia che, attraversando i secoli, continua a interrogare l’animo umano e a custodire il fascino eterno dell’amore e della sua tragica intensità.

Come da tradizione, la serata si articolerà nel consueto binomio SAPORI & SAPERI, che unisce il piacere della convivialità all’approfondimento culturale:

Ore 19:00 – SAPORI: apericena con Mistery Box e calice di vino (€ 10 a persona, su prenotazione).

Ore 20:30 – SAPERI: conferenza “PAOLO E FRANCESCA. AMANTI PER L’ETERNITÀ”, con Andrea Antonioli e Nadia Fabbri.