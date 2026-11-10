Rinasce a Ravenna l’Unione degli Inciciuiti… vi possono aderire tutti, ma proprio tutti

Presso il Circolo Aurora via Ghibuzza 12 a Ravenna si è tenuta ieri 9 novembre la riunione della rinascita dell’Unione Inciciuiti. L’incontro è stato organizzato per adeguare il regolamento e la realizzazione di un manifesto programmatico dell’inciciuitismo, un atto di rinascita dell’Unione storica, aperto a donne, uomini e giovani, questi ultimi, con i social, inciciuti… alla grande.

L’incontro ha avuto una buona partecipazione alla presenza di alcuni vecchi inciciuiti e molti altri interessati al progetto: tutti hanno dato un contributo con idee e suggerimenti. Pare ci sia molta curiosità: in una settimana avrebbero aderito oltre 150 persone assieme ad alcune associazioni sia locali che di altre regioni.

Con le associazioni sarà fatto una sorta di “gemellaggio” e con i seguaci inciciuiti gli organizzatori cercheranno di creare delle cellule operative che in autonomia organizzino ciò che credono opportuno, in linea con le linee date dall’Unione, coinvolgendo tutti, in una sana e buona anarchia gastronomica.

Il Presidente a vita è Renzo Amadei che ha raccontato la bella storia di questa unione goliardica ravennate nata il 1° gennaio 1.919 . Sono poi stati nominati i due Vice Presidenti Mauro Zanarini e Cesare Zitignani con la carica anche di segretari. L’adesione è gratuita per tre anni, rinnovabile per altri tre sempre gratuita.

Questa scelta è stata fatta perché l’inciciuito normalmente si dimentica di rinnovare l’adesione. Ci sono tre categorie di inciciuiti: Inciciuito, Super Inciciuito (uno sportivo, un politico, un giornalista… un riconoscimento gioioso che non vuole offendere nessuno) e Inciciuito alla memoria.

Le iniziative si faranno di volta in volta come capita, con un minimo di 10 persone ed un massimo di 25 persone, solo in alcune occasioni con un numero superiore alle 25 persone.