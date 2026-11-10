Rinviato l’intervento di manutenzione e pulizia della vegetazione nella scarpata stradale di via Ballardini

Il Comune di Feanza informa che, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli che hanno impedito l’esecuzione dei lavori nella giornata odierna, l’intervento di manutenzione e pulizia della vegetazione nella scarpata stradale di via Ballardini, nel tratto compreso tra via Renaccio e la rotatoria via Argnani/via Mezzarisa, è stato rinviato a domani mercoledì 11 novembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento saranno in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nella corsia di via Ballardini in direzione centro città e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dal cantiere. Le modifiche alla circolazione saranno segnalate mediante apposita segnaletica temporanea e potranno essere adottati ulteriori provvedimenti qualora necessari per garantire la sicurezza delle lavorazioni. Compatibilmente con l’andamento del cantiere, ai residenti e frontisti sarà consentito o indicato il percorso utile per raggiungere le proprie destinazioni. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare per tempo i propri spostamenti.