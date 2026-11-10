Ronaldinho-mania fra Ravenna e Forlì, con il tutto esaurito e prezzi alle stelle

Domenica 15 novembre per il derby fra Ravenna e Forlì al Benelli (ore 17.30) è il giorno dell’annunciato ritorno in campo di Ronaldinho già pallone d’oro e star del Brasile, oltre che di diverse squadre di club (Barcellona e Milan fra le altre).

Il campione che fu non gioca da undici anni e nessuno sa quanto fiato potrà garantire in campo, ma siamo di fronte a una grande partita di marketing e quella il patron del Ravenna Cipriani l’ha già vinta, in attesa di vedere il risultato del campo.

Del ritorno di Ronaldinho si parla da mesi su ogni testata, perfino sull’Equipe. Intanto al Benelli c’è il tutto esaurito, i biglietti sono introvabili e chi se li è accaparrati ha sborsato fino a 150 Euro, una follia per una partita di C.

La società ha indetto la giornata giallorossa e per tanto non saranno validi gli abbonamenti stagionali. I prezzi dei biglietti variano dai 15 euro per la curva con tariffa riservata agli abbonati in prelazione ai 150 della tribuna allestita per l’occasione con hospitality.