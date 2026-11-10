Shinkan Ravenna, i giovani del karate brillano alla Kids Cup: 22 Podi e 3 SuperCoppe

Ottimi risultati per la squadra ravennate alla competizione regionale FIKTA Under 14 di Salsomaggiore. Tutti i 14 atleti a medaglia, con un bottino complessivo di 10 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Una giornata da ricordare per i giovani atleti dello Shinkan Ravenna, protagonisti alla terza edizione della Kids Cup Emilia-Romagna, manifestazione dedicata al karate giovanile e inserita nel circuito nazionale FIKTA Hiroshi Shirai.

L’appuntamento, andato in scena domenica 8 novembre a Salsomaggiore Terme, ha richiamato quasi 300 partecipanti provenienti da diverse realtà sportive regionali. I giovani karateka si sono misurati nelle prove di Kata, Kumite e Fukugo, quest’ultima disciplina particolarmente impegnativa perché alterna esercizi di forma e combattimento, mettendo alla prova la completezza tecnica degli atleti.

In questo contesto di grande partecipazione e confronto sportivo, lo Shinkan Ravenna ha saputo distinguersi ancora una volta, portando sul tatami una squadra di giovanissimi che ha dimostrato preparazione, carattere e una notevole maturità agonistica.

Il bilancio finale parla chiaro: 14 atleti hanno conquistato complessivamente 22 piazzamenti sul podio, grazie a 10 medaglie d’oro, 5 d’argento e 7 di bronzo la scuola ha raggiunto la 3 posizione nel ranking finale della gara. Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto in palestra e l’impegno dei ragazzi durante gli allenamenti.

A rendere ancora più prestigiosa la trasferta è arrivata la conquista della supercoppa Fukugo. A salire sul gradino più alto sono stati Nicolas Rani, Enea Antonellini e Diego Gaudenzi, quest’ultimo già tre volte campione, capaci di imporsi nel confronto con i migliori atleti delle diverse categorie.