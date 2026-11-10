TOMORROW – Dialoghi con il futuro all’Almagià. Imprese, territorio e nuove generazioni a confronto con CNA

Giovedì 12 novembre dalle ore 10.30 le Artificerie Almagià di Ravenna (in via dell’Almagià 2) ospitano TOMORROW – Dialoghi con il futuro. Imprese, territorio e nuove generazioni per costruire l’eredità di domani. L’iniziativa è promossa da CNA Ravenna con CNA Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Interreg Motors of Growth, in collaborazione con il Campus di Ravenna UNIBO, Accademia Multidisciplinare, Turbe Giovanili e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ravenna.

TOMORROW riunisce e mette allo stesso tavolo Istituzioni, imprese, Associazioni di categoria, università e cittadini, ovvero tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel definire le politiche di attrattività del territorio, in particolare rivolte ai giovani. Il progetto nasce per mettere in relazione due mondi che spesso si osservano senza incontrarsi: le aspirazioni delle nuove generazioni con le opportunità offerte da imprese e territorio. Al centro della mattinata, l’eredità – dal punto di vista economico e sociale – che le imprese intendono lasciare ai giovani, riviste e reinterpretate attraverso lo sguardo e la voce della nuova generazione.

La mattinata si apre con i saluti e l’inquadramento del tema: intervengono Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Marcella Contini, Responsabile del Dipartimento Politiche Industriali di CNA Emilia-Romagna, Alessandro Barattoni, Sindaco di Ravenna, e Gabriele Marzano Responsabile P.O. Integrazione politiche per l’occupazione e interventi per l’innovazione, Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese Regione Emilia-Romagna, e Valentina Ferraris di REF, co-curatrice del Rapporto CNEL sull’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati.

Alle 11.30 è in programma la proiezione della docustory TOMORROW – Dialoghi con il futuro. Chiamata pubblica per una generazione che vuole lasciare un’impronta. Seguono la restituzione di quanto emergerà dai tavoli di lavoro che si terranno nella prima parte della mattinata (riservata e su invito) e il confronto tra imprenditrici, imprenditori e stakeholder. Partecipano al confronto Valentina Palli, Presidente della Provincia di Ravenna, Mauro Giannattasio, Segretario della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Mirella Falconi, presidente della Fondazione Flaminia, e Ilario Jacopo Salvemini, co-fondatore di Turbe Giovanili.

Le conclusioni sono affidate a Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e a Paolo Cavini, presidente di CNA Emilia-Romagna. Modera Paolo di Marco di Performance Development. Al termine è previsto un light lunch di networking per tutti i partecipanti.

L’incontro punta a mettere in relazione chi vorrebbe fare e chi può dare la possibilità di fare, valorizzando le iniziative già attive sul territorio e costruendo progetti concreti e misurabili per il futuro, un’esperienza sperimentale che vuole diventare un tavolo permanente da riproporre negli anni a venire attraverso ulteriori occasioni di confronto e ascolto reciproco.