Tra curve da brivido e banchi di scuola: a Lugo la lezione olimpionica di Lorenzo Bilotti

Nell’aula magna del Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo è andato in scena un evento speciale: Lorenzo Bilotti, campione di Bob e, per ben tre edizioni consecutive, in gara alle Olimpiadi invernali (2018 Pyeongchang, 2022 Pechino, 2026 Milano – Cortina), ha incontrato gli studenti delle classi quarte degli indirizzi Classico, Linguistico, Scientifico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane e delle classi prime dei corsi Scientifico e delle Scienze Umane.

Bilotti, già allievo del Liceo di Lugo, nel corso scientifico tradizionale, dal 2008 al 2013, ha intrapreso una brillante carriera sportiva prima nell’atletica leggera dove, dal 2011 al 2014, ha vinto cinque medaglie d’oro nei vari campionati nazionali, e poi, dal 2016, nel Bob, specialità con cui ha conquistato il primo posto agli Europei di Innsbruck nel 2019, categoria juniores, e ben 6 podi nella Coppa Europa. Presentato da Matteo Massari e Paolo Valvassori, moderatori dell’evento e curatori del podcast “11 metri”, contenitore di interviste e approfondimenti sportivi, Bilotti ha raccontato la propria esperienza e il valore formativo dello sport, che insegna ad affrontare anche le difficoltà più intense.